الأربعاء 06 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

استمرار فعاليات مبادرة " أنت أقوى من المخدرات " بأبوقرقاص

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

استقبل مركز شباب بنى عبيد  التابع لإدارة الشباب والرياضة بأبوقرقاص جنوب المنيا ، متطوعي صندوق مكافحة الإدمان وعلاج التعاطي استمرارا لفعاليات مبادرة انت أقوى من المخدرات ، بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان و التعاطى التابع لرئاسة الوزاراء. 

 

وتم التنفيذ فاعليات المبادرة بمركز شباب بنى عبيد ، تحت إشراف ادارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية ، حضر الفعاليات مجلس الإدارة والجهاز الإداري للمركز ،  وحضور ومشاركة عدد كبير من الاطفال والطلائع لعمل ورش الرسم والتلوين وقصص النجاح ، وعدد  من الشباب لعمل ندوات توعوية ضد مخاطر الإدمان والتعاطي ، والمشاركة في الانشطة الخاصة بالصندوق. 

 

وتأتى المبادرة إنطلاقاً من توجيهات القيادة السياسية،  بأهمية تضافر جهود كافة الوزارات والهيئات والمديريات،  للقضاء علي مشكلة تعاطي وإدمان المواد المخدرة ، وخاصة مراكز الشباب ، من خلال تنفيذ ورش عمل توعوية للأطفال والشباب والأسر ، بهدف رفع الوعي لدي الشباب والنشء ، بالمفاهيم الخاطئة بتعاطي المخدرات والإدمان ، والتعرف على طرق العلاج المجاني الذي تقدمه الدولة للوقاية من المخدرات .

 

وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة ، ومديرية الشباب والرياضة  بالمنيا ، بتنفيذ الأنشطة المختلفة بمراكز الشباب ، والتي تتناسب مع كافة الأعمار والفئات العمرية ، والتي تجعل مراكز الشباب مركز لخدمة المجتمع، ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات وتعليمات  مندى محمد عكاشه مدير عام مديرية  الشباب والرياضة بالمنيا، واشراف الدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديريه للشباب ، احمد مصطفى وكيل المديريه للرياضة وإشراف أحمد طه مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية ، ومتابعة تنفيذ كامل مخيمر مدير إدارة الشباب  والرياضة بأبوقرقاص

الجريدة الورقية