استمرار فعاليات مبادرة " أنت أقوى من المخدرات " بأبوقرقاص

استقبل مركز شباب بنى عبيد التابع لإدارة الشباب والرياضة بأبوقرقاص جنوب المنيا ، متطوعي صندوق مكافحة الإدمان وعلاج التعاطي استمرارا لفعاليات مبادرة انت أقوى من المخدرات ، بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان و التعاطى التابع لرئاسة الوزاراء.

وتم التنفيذ فاعليات المبادرة بمركز شباب بنى عبيد ، تحت إشراف ادارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية ، حضر الفعاليات مجلس الإدارة والجهاز الإداري للمركز ، وحضور ومشاركة عدد كبير من الاطفال والطلائع لعمل ورش الرسم والتلوين وقصص النجاح ، وعدد من الشباب لعمل ندوات توعوية ضد مخاطر الإدمان والتعاطي ، والمشاركة في الانشطة الخاصة بالصندوق.

وتأتى المبادرة إنطلاقاً من توجيهات القيادة السياسية، بأهمية تضافر جهود كافة الوزارات والهيئات والمديريات، للقضاء علي مشكلة تعاطي وإدمان المواد المخدرة ، وخاصة مراكز الشباب ، من خلال تنفيذ ورش عمل توعوية للأطفال والشباب والأسر ، بهدف رفع الوعي لدي الشباب والنشء ، بالمفاهيم الخاطئة بتعاطي المخدرات والإدمان ، والتعرف على طرق العلاج المجاني الذي تقدمه الدولة للوقاية من المخدرات .

وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة ، ومديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، بتنفيذ الأنشطة المختلفة بمراكز الشباب ، والتي تتناسب مع كافة الأعمار والفئات العمرية ، والتي تجعل مراكز الشباب مركز لخدمة المجتمع، ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات وتعليمات مندى محمد عكاشه مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، واشراف الدكتورة سوسن فرغلى وكيل المديريه للشباب ، احمد مصطفى وكيل المديريه للرياضة وإشراف أحمد طه مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية ، ومتابعة تنفيذ كامل مخيمر مدير إدارة الشباب والرياضة بأبوقرقاص