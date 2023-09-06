نسرين أمين تتألق بملابس جريئة تبرز نحافتها وتشوق لجمهورها لمفاجأة.. الليلة (شاهد)

روجت الفنانة نسرين أمين لموعد عرض لقائها التليفزيوني مع الإعلامية اللبنانية غريس راضي، ببرنامج "بلا تصنيف"، المُذاع عبر قناة lbctv اللبنانية، والذي من المقرر أن يُذاع في تمام الساعة ٩:٠٠ مساءً بتوقيت القاهرة و بيروت والسعودية.

نسرين أمين تروج للقائها التليفزيوني مع جريس راضي الليلة

حرصت نسرين أمين على مشاركة متابعيها بمجموعة صور لإطلالتها التي ظهرت بها خلال لقائها التليفزيوني، وأرفقتها بتعليق: "اليوم الأربعاء برنامج بلا تصنيف على قناة lbctv البنانية الساعة ٩:٠٠ مساءً بتوقيت القاهرة و بيروت والسعودي"، وجاء ذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نسرين أمين وغريس راضي

وتألقت نسرين أمين بإطلالة كاجوال جريئة، حيث ارتدت بدلة كلاسيك أنيقة باللون الأبيض المقلم، مكونة من بليزر قصير "هاف ستومك" مكشوف البطن والأكمام، وبنطلون فضفاض، مما أبرز أنوثتها وقوامها الرشيق الممشوق.د

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين أمين تصفيفة شعر مميزة حيث قامت برفع خصلاته اللامعة بوني تيل وتركت بقيته يتدلى على ظهرها بشكل انسيابي، كما وضعت مكياجاً ناعمًا، يرتكز على رسمة العيون الهادئة مع الهايلايتر اللامع وأحمر الشفاة باللون الوردي، مما عكس جمال ورقة ملامحها.

نسرين أمين وغريس راضي

غريس راضي تتغزل في نسرين أمين: أنتي شخصية جميلة من الداخل والخارج

في الوقت نفسه، أعربت الإعلامية غريس راضي عن سعادتها البالغة بمقابلة الفنانة نسرين أمين وإجراء حوار تليفزيوني معها، حيث علقت على الصور التي نشرتها قائلة: "لقد كان من دواعي سروري لقاءك، أنتي شخصية جميلة من الداخل والخارج، لا استطيع الإنتظار لمعرفة آراء الجمهور في الحلقة".

غريس راضي عبر انستجرام

نسرين أمين تعيش انتعاشة فنية سينمائية

على صعيد آخر، تعيش الفنانة نسرين أمين انتعاشة فنية في الوقت الحالي، إذ إنها تشارك في بطولة فيلم "رهبة – مصنع الكراسي" الذي بدأ عرضه مؤخرًا بجميع دور العرض السينمائي، ويشاركها بطولته النجوم أحمد الفيشاوي، ومحمد لطفي، وثراء جبيل، ومحمود البزاوي، وسماء إبراهيم، ومحمد القس، وإسماعيل فرغلي، ومصطفى غريب، وأحمد رمزي، وياسر الطوبجي، وهو من إنتاج أيمن يوسف، وتأليف محمد علام، وإخراج رضا عبدالرزاق.

وفي السياق ذاته، يُعرض للفنانة نسرين أمين حاليًا فيلم "يوم 13" بطولة النجوم (أحمد داود، ودينا الشربيني، وشريف منير، وأحمد زاهر، وجومانا مراد، ومحمود عبدالمغني، وأروى جودة، ومحمد ثروت، وفيدرا، ومحمد كيلاني، ومجدي كامل، ونهال عنبر، ونهى عابدين، وجيهان خليل، وإيناس كامل)، وهو من إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، وتأليف وإخراج وائل عبدالله، وموسيقى تصويرية هشام خرما.

نسرين أمين

ما لا تعرفه عن نسرين أمين

نسرين أمين فنانة مصرية من مواليد القاهرة، تخرجت من الثانوية العامة، ثم درست الفنون التطبيقية قسم دعاية وإعلان في جامعة حلوان، ولكن حبها للتمثيل جعلها تنتسب إلى "استوديو الممثل" وتتبع ورشات تمثيل.

المخرج يسري نصر الله كان أول من اكتشف موهبتها الفنية وقدمها في فيلم "احكي يا شهرزاد" مع النجمة منى زكي عام 2009، ثم توالت بعدها أعمالها الفنية الناجحة.