نسرين أمين أيقونة ملكية بفستان مجسم يعكس مفاتنها بأحدث جلسة تصوير (شاهد)

خضعت الفنانة نسرين أمين لجلسة تصوير جذابة خطفت قلوب الجمهور، وكعادتها حرصت على مشاركة متابعيها بمجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نسرين أمين تتألق بفستان مثير في أحدث جلسة تصوير:

وتألقت الفنانة نسرين أمين بإطلالة ناعمة ولافتة، إذ ارتدت فستانًا مجسمًا وطويلًا باللون الأبيض، مكشوف الأكمام، وينتمي لأحدث صيحات فساتين الأوف شولدر، وينتهي بقصة ذيل السمكة، مما أبرز أنوثتها وقوامها الرشيق الممشوق.

نسرين أمين

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت نسرين أمين تصفيفة شعر مميزة، إذ قامت برفع جزءًا من خصلاته اللامعة وتركت بقيته يتدلى على ظهرها بشكل انسيابي، كما وضعت مكياجًا ناعمًا، يرتكز على رسمة العيون الهادئة مع الهايلايتر اللامع وأحمر الشفاه باللون الوردي، مما عكس جمال ورقة ملامحها.

نسرين أمين

نسرين أمين تعيش انتعاشة فنية سينمائية:

على صعيد آخر، تعيش الفنانة نسرين أمين انتعاشة فنية في الوقت الحالي، إذ إنها تشارك في بطولة فيلم "رهبة – مصنع الكراسي" الذي بدأ عرضه مؤخرًا بجميع دور العرض السينمائي، ويشاركها بطولته النجوم أحمد الفيشاوي، ومحمد لطفي، وثراء جبيل، ومحمود البزاوي، وسماء إبراهيم، ومحمد القس، وإسماعيل فرغلي، ومصطفى غريب، وأحمد رمزي، وياسر الطوبجي، وهو من إنتاج أيمن يوسف، وتأليف محمد علام، وإخراج رضا عبدالرزاق.

نسرين أمين

وفي السياق ذاته، يُعرض للفنانة نسرين أمين حاليًا فيلم "يوم 13" بطولة النجوم (أحمد داود، ودينا الشربيني، وشريف منير، وأحمد زاهر، وجومانا مراد، ومحمود عبدالمغني، وأروى جودة، ومحمد ثروت، وفيدرا، ومحمد كيلاني، ومجدي كامل، ونهال عنبر، ونهى عابدين، وجيهان خليل، وإيناس كامل)، وهو من إنتاج شركة أوسكار للتوزيع، وتأليف وإخراج وائل عبدالله، وموسيقى تصويرية هشام خرما.

من هى نسرين أمين؟

نسرين أمين فنانة مصرية من مواليد القاهرة، تخرجت من الثانوية العامة، ثم درست الفنون التطبيقية قسم دعاية وإعلان في جامعة حلوان، ولكن حبها للتمثيل جعلها تنتسب إلى "استوديو الممثل" وتتبع ورشات تمثيل.

نسرين أمين

المخرج يسري نصر الله كان أول من اكتشف موهبتها الفنية وقدمها في فيلم "احكي يا شهرزاد" مع النجمة منى زكي عام 2009، ثم توالت بعدها أعمالها الفنية الناجحة.