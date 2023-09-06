أنشطة روحية بكنيسة العذراء في شبرا مصر.. غدًا

تستضيف كنيسة العذراء مريم التابعة لإيبارشية الأقباط الأرثوذكس، غدًا، دورها الرعوي من خلال النشاط الروحي بمقرها في منطقة شبرا مصر بدءًا من الساعة السادسة صباحًا.

ويتضمن اللقاء إقامة الطقوس الأرثوذكسية المتمثلة في رفع البخور وتقديم الحمل وتلاوة آيات الكتاب المقدس بحضور الآباء الكهنة والشمامسة.

احتفلت الكنائس المصرية الأسبوع الماضي، بمناسبات روحية كبيرة في ذكرى صعود جسد البتول مريم عقب فترة صوم العذراء التي استمرت 15 يومًا، وتمثلت الاحتفالات بإقامة زفة العذرا.

يتزامن اللقاء مع بدء فترة نهضة "عيد النيروز"

يتزامن اللقاء مع بدء فترة نهضة "عيد النيروز" أي مايعرب بـ"رأس السنة القبطية"، بالكنائس القبطية والتي تأتي بعد احتفالات أيام بعيد صعود العذراء مريم إلى الأمجاد السماوية، وما سبقتها من صوم يحمل اسم أم النور لمدة 15 يومًا سنويًا.

وترجع المصادر التاريخية هذه المناسبة إلى مصر القديمة وتقاليديها ولا تزال الكنيسة القبطية تعيد إحيائها سنويًا لتتفرد بتراث عريق يحمل من عبق التاريخ ما يميزها عن نظيرتها من ذات العقيدة في بلاد الغرب، وتعود أصل كلمة النيروز إلى اللغة السريانية وتعنى "العيد"، بينما تعني في اللغة القبطية الأنهار ولعل لهذا الاسم السبب وراء اقترانها بموسم فيضان النيل الذي يُعد عصب الحضارة الفرعونية رمز الخير والخصوبة في مصر القديمة، احتفل المصري القديم بتلك المناسبة التي اعتبرت منذ قديم الأزل هى رأس السنة المصرية.