الأنبا غبريال يترأس ختام مؤتمر خريجي إيبارشية بني سويف (شاهد)

ترأس نيافة الأنبا غبريال أسقف الأقباط الأرثوذكس في بني سويف، اليوم الأربعاء، اللقاء الختامي لمؤتمر الخريجين والجامعيين في دورته الـ15 بالإيبارشية.

أقيمت الفعاليات الخاصة بتكريم الجامعيين وخريجي الإيبارشية خلال العام الحالي بدير السيدة العذراء مريم ببياض بعنوان "اجذبني ورائك"، والذي استهل الإثنين الماضي أولى فعالياته على مدار 3 أيام متواصلين، وتخلل فيها فقرات متنوعة وعروض فنية وروحية ودينية وثقافية.

يتزامن المؤتمر هذا العام مع بدء برنامج روحي "نهضة عيد النيروز":

يتزامن المؤتمر هذا العام مع بدء برنامج روحي "نهضة عيد النيروز"، أي مايعرب بـ"رأس السنة القبطية" بالكنائس القبطية، والتي تأتي بعد احتفالات أيام بعيد صعود العذراء مريم إلى الأمجاد السماوية وما سبقتها من صوم يحمل اسم أم النور لمدة 15 يومًا سنويًا.

تعود هذه المناسبة بالتقاليد بمصر القديمة ولاتزال الكنيسة القبطية تعيد إحيائها سنويًا لتتفرد بتراث عريق يحمل من عبق التاريخ ما يميزها عن نظيرتها من ذات العقيدة في بلاد الغرب، وتعود أصل كلمة النيروز إلى اللغة السريانية وتعنى "العيد"، بينما تعني في اللغة القبطية الأنهار ولعل لهذا الاسم السبب وراء اقترانها بموسم فيضان النيل الذي يُعد عصب الحضارة الفرعونية رمز الخير والخصوبة في مصر القديمة، احتفل المصري القديم بتلك المناسبة التي اعتبرت منذ قديم الأزل هي رأس السنة المصرية.