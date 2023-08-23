تعاون بين جامعة جنوب الوادي والهيئة العربية للتصنيع

ناقش الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الثلاثاء، سبل التعاون مع وفد الهيئة العربية للتصنيع بحضور اللواء حسام الشواف مدير عام قطاع التسويق و المبيعات بالهيئة العربية للتصنيع ( مصنع الطائرات)

والدكتور محمد سامي مستشار الهيئة لشئون تطوير التعليم و المهندس محمد عبد الناصر رئيس قسم مبيعات الصعيد و الاستاذ عمرو الريحاني مدير عام العلاقات العامة ، و عادل احمد مصطفى امين عام الجامعة و الدكتور اشرف ابو الوفا عميد كلية الصيدلة و الدكتور عماد علي عميد كلية الحاسبات و المعلومات و منسقي برامج جامعة جنوب الوادي الاهلية و لفيف من القيادات الادارية بالجامعة.

ورحب الدكتور أحمد عكاوي بوفد الهيئة العربية للتصنيع واكد ان هناك تعاون مع الهيئة في عدد من المشروعات مشيرا الى حرص الجامعة على مناقشة كافة التفاصيل المالية و الادارية و الهندسية و التقنية مع وفد الهيئة و بحث سبل التعاون المشترك.

تعاون مشترك

ونوه اللواء حسام الشواف مدير عام قطاع التسويق و المبيعات بالهيئة العربية للتصنيع ( مصنع الطائرات) عن تعاون الهيئة مع مختلف قطاعات الدولة في العديد من المشروعات و تلبية احتياجات الجامعات من المعامل و التجهيزات و مشاركة الهيئة في العديد من مشروعات البنية التحتية.

وأضاف الدكتور محمد سامي مستشار الهيئة لشئون تطوير التعليم أن هناك اهتمام كبير لدى الهيئة بقطاع التعليم مشيرا الى تعاون الهيئة مع العديد من الجامعات الاهلية و التكنولوجية.