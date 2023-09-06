تشاد.. توترات بعد مقتل شاب على يد جندي فرنسي

شهدت مدينة فايا، عاصمة منطقة بوركو، شمال تشاد، اضطرابات اندلعت بعد مقتل شاب في الثلاثين من العمر، يُزعم أنه قُتل بالرصاص على يد جندي فرنسي.



ويُزعم أن الأحداث وقعت، أمس الثلاثاء في المركز الصحي التابع للقاعدة العسكرية الفرنسية بالمدينة، عندما تم إدخال الضحية محمد داكو حميد، البالغ من العمر حوالي الثلاثين عامًا، لتلقي العلاج.



بداية الواقعة

الضحية دخل في مشاجرة مع ممرضة، ما أدى إلى تدخل جندي فرنسي أطلق النار على الضحية.

بعد إصابته بعدة رصاصات من مسافة قريبة، توفي محمد داكو حامد على الفور، حسبما تشير عدة مصادر، بما في ذلك مسؤول محلي منتخب في بلدة الفاية.



وخرج شباب من المدينة إلى الشوارع احتجاجا على جريمة القتل، مما دفع الجيش إلى التدخل لتفريق الحشد.

التي أفادت بوجود عدة إصابات بطلقات نارية حاليا في مستشفى الفاية، فضلا عن فرض حظر التجوال في المدينة.



وفي حين لم يصدر بعد أي رد فعل رسمي من السلطات التشادية أو الفرنسية، تشير المصادر إلى إجلاء وشيك للجندي الفرنسي المسؤول عن جريمة القتل إلى العاصمة التشادية نجامينا أو إلى فرنسا.



عفا رئيس تشاد محمد إدريس ديبي، عن 67 شخصًا و11 آخر، شاركه في مظاهرات قمعها دمويًا في أكتوبر 2022، وكان متهمين بانقلاب في ديسمبر الماضي.

العفو الرئاسي في تشاد

كان ديبي إيتنو، قد أصدر بالفعل عفواً عن 380 متمردا وأطلق سراحهم في أوائل أبريل ، ثم في منتصف مايو ، أدين 259 شابًا كجزء من مظاهرة أكتوبر 2022 ، بدعوى الرغبة في التهدئة والمصالحة الوطنية.

كما عفا عن حوالي 67 شابًا من بين 77 شابًا حُكم عليهم في منتصف شهر مايو بالسجن لمدة 18 شهرًا وخمس سنوات، ولا سيما بسبب "المشاركة في حركة تمرد" أو "تجمع غير مصرح به" ، بموجب مرسوم أصدره رئيس الدولة بتاريخ الأربعاء.

وفي مرسوم ثان صدر في اليوم نفسه، أصدر الرئيس ديبي عفوا عن برادين بردي تارغيو ، رئيس منظمة حقوق الإنسان التشادية، وعن 10 ضباط في الجيش.

وكانوا قد اعتقلوا في ديسمبر 2022 واتُهموا بالتحريض على "انقلاب" ، ثم حُكم عليهم في منتصف مايو بالسجن 20 عامًا، لا سيما بتهمة "تقويض النظام الدستوري".

في 20 أكتوبر 2022، بناء على دعوة من معارضة تم قمعها بشدة بالفعل ، خرج المتظاهرون في مسيرة في نجامينا وعدد قليل من المدن الأخرى للاحتجاج على بقاء الرئيس الانتقالي محمد ديبي في السلطة لمدة عامين آخرين.

أعلن الجيش عن هذا اللواء الشاب رئيسًا للدولة في 21 أبريل 2021 على رأس المجلس العسكري المكون من 15 جنرالًا ، بعد الإعلان عن مقتل والده إدريس ديبي إيتنو على الجبهة على يد جنود، نيران المتمردين بعد حكم تشاد لمدة 30 عاما بقبضة من حديد.

وعد محمد ديبي على الفور بإعادة السلطة إلى المدنيين من خلال الانتخابات بعد فترة انتقالية استمرت 18 شهرً، لكن في نهاية ولايته ، كان قد مدد ولايته لمدة عامين بناءً على توصية من حوار مصالحة وطنية قاطعته شبه الأغلبية من المعارضة المدنية وأقوى حركات التمرد المسلحة.

قمعت قوات الأمن بعنف مظاهرة 20 أكتوبر في نجامينا: اعترفت الحكومة بمقتل 73 شخصًا ، معظمهم من الشبان قتلوا برصاص الجنود والشرطة، لكن المعارضة والمنظمات غير الحكومية أكدت أن المئات قد لقوا مصرعهم. يوم أو الأيام التالية في غارات عملاقة.

وألقي القبض على أكثر من 600 شاب، بينهم 80 قاصرًا على الأقل، في 20 أكتوبر وإرسالهم إلى سجن وسط الصحراء، في كورو تورو، على بعد أكثر من 600 كيلومتر من نجامينا هناك، تمت محاكمتهم، بعد شهور من الاعتقال، دون محامين ودون صحفيين من الصحافة غير الحكومية.

وحُكم على أكثر من نصفهم بالسجن، وحُكم على الآخرين بأحكام مع وقف التنفيذ أو أطلق سراحهم.

أثناء نقل السجناء إلى كورو تورو، وأيضًا أثناء المداهمات، زعمت منظمات غير حكومية محلية ودولية أن عشرات أو حتى مئات الأشخاص قد تعرضوا للتعذيب أو الإعدام، وهو ما نفته السلطات.