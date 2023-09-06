سامح شكري: عودة سوريا إلى الجامعة العربية تساعد الأشقاء على تجاوز الأزمة

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنّ مجموعة الاتصال العربية عقدت اجتماعها الأول على هامش أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في جدة، لتنسيق الجهود والتوصل مع الأطراف السودانية والمجتمع الدولي لمعالجة أسباب الأزمة، والتوصل إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار.

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الرئاسة المصرية

وأضاف “شكري” خلال كلتمه بفعاليات الدورة 160 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزراي، المذاعة عبر شاشة “القاهرة الإخبارية” أن الرئاسة المصرية شهدت استئناف الجمهورية العربية السورية المشاركة في أنشطة جامعة الدول العربية، وذلك وفق قرار عربي جامعي صدر عن جلسة دعت إليها مصر يوم 7 مايو 2023.

هزيمة الإرهاب

وأوضح وزير الخارجية، أنّ تلك العودة تمهد لدور عربي أكثر فعالية لمساعدة الأشقاء في سوريا على تجاوز أزماتهم الحالية التي استمرت لأكثر من عقد من الزمن، متابعا: “أكدنا في قرار عودة سوريا ضرورة الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها واستقلالها وسلامتها الإقليمية وهزيمة الإرهاب، واتخاذ خطوات عملية وفعالة لحل الأزمة وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254”.