6 جوائز مالية لأفضل 6 أفلام بمسابقة بطل من بلدنا.. معايير وطريقة الاشتراك

بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصار 1973

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مسابقة "بطل من بلدنا" للأفلام القصيرة (لا تزيد على خمس دقائق) ، صالحة للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي وغيرها، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصار حرب أكتوبر المجيد 1973، هذا الانتصار الذي جسد أسمى معاني الوطنية والتضحية والبطولة وتفوق الاستراتيجيات العسكرية القائمة على العلم والتنظيم وحسن الإدارة، والتماسك المجتمعي لتحقيق أهداف الحرب في تحرير الأرض وتعزيز الكرامة الوطنية.



هدف وموضوعات مسابقة بطل من بلدنا.. انتصار أكتوبر 1973

تهدف المسابقة إلى تعزيز قيم الانتماء الوطني والصالح العام والبطولة الوطنية والاجتماعية، استلهامًا من بطولات حرب أكتوبر المجيدة، وذلك من خلال أفلام قصيرة، صالحة للنشر على مواقع التواصل الاجتماعي وتخاطب النشء والشباب.

تتضمن موضوعات المسابقة قصص عن بطولات حرب أكتوبر من خلال رؤية وحكي الشباب ، قصص أبطال حرب أكتوبر ( الأجداد والآباء ) من خلال أبنائهم وأحفادهم، وتجارب المجتمعات المحلية في التصدي المبدع لأزمات مجتمعية وإنسانية مثل ( أزمة كورونا – ازمة اللاجئين – تحديات اجتماعية وتنموية أخرى...)، بالإضافة إلى قصص تعبر عن تجارب مجتمعية وثقافية متميزة لمكافحة التطرف وتعزيز قيم المواطنة واحترام التنوع.





انتصار حرب اكتوبر 1973.. معايير مسابقة بطل من بلدنا

وحددت الوزارة عددًا من المعايير الفنية للأفلام المشاركة في المسابقة منها:

المصداقية.

أن تكون الأفلام ( تسجيلية أو روائية) قائمة على قصص وخبرات حقيقية.

أن يتم دعم الأفلام بالوثائق والصور.

مراعاة الجودة الفنية والإبداع في تقديم القصص والتجارب.

أن يكون أسلوب الفيلم مناسب لمخاطبة النشء أو الشباب.

أن يكون الفيلم صالح للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

إلا تزيد مدة الفيلم عن خمس دقائق،.

مسموح التصوير والمونتاج باستخدام الهاتف المحمول.





وزارة التضامن الاجتماعي.. جوائز مسابقة بطل من بلدنا

وستقدم وزارة التضامن الاجتماعي 6 جوائز مالية لأفضل 6 أفلام ( جائزتان عن كل موضوع) ، والتي سيتم اختيارها من خلال لجنة فنية متخصصة، الجائزة الواحدة قيمتها 10000 جنيه ، عشرة آلاف جنيه فقط لا غير، كما ستقوم الوزارة بعرض الأفلام الفائزة على صفحتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.



طريقة وأخر موعد للاشتراك في مسابقة بطل من بلدنا .. انتصار 1973



وستستقبل وزارة التضامن الاجتماعي الأفلام حتى يوم 30 سبتمبر الجاري على البريد الإلكتروني للمسابقة october6.mossconte[email protected] على أن يكون الفيلم محمل على جوجل درايف سيرفر مفتوح.