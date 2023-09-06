السيسي يستقبل وزير خارجية اليابان لمناقشة العديد من الملفات المشتركة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، وزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشي، لبحث العديد من الملفات المشتركة بين البلدين.

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وتناول لقاء الرئيس السيسي ووزير الخارجية الياباني، عددًا من الملفات ذات الصلة بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات.

المستوى الرسمي والشعبي

وأكد الرئيس السيسي ما تحظى به اليابان من مكانة وتقدير كبرين لدى مصر على المستويين الرسمي والشعبي.

وأعرب الرئيس، عن حرص مصر على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم في ضوء الاستفادة من التجربة اليابانية المميزة.

وزير الخارجية الياباني

من جانبه أكد وزير الخارجية الياباني، تطلع اليابان لمواصلة وتعزيز الاستثمارات اليابانية في مصر، مشيدًا بما حققته مصر على الصعيد التنموي بما ساهم في تحقيق طفرة في الاستثمارات اليابانية في مصر ومضاعفاتها خلال فترة قصيرة.

وأعرب وزير الخارجية الياباني، عن ترحيب بلاده بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المشتركة على كافة الأصعدة في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين مصر واليابان.