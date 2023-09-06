زراعة ثلث المساحة المنزرعة بالقطن على مستوى الجمهورية وندوات تناقش الجني المحسن في كفرالشيخ

تشهد محافظة كفرالشيخ، اهتماما كبيرا بزراعة محصول القطن، ومتابعة مستمرة، لمقاومة الآفات، و لتحسين إنتاجية القطن، وتنظيم زيارات متعددة من قبل المهندسين الزراعيين للحقول.

قال وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ الدكتور ناجح غربية، إن المحافظة زرعت 84 ألف و200 فدان قطن، وبذلك تكون أكبر محافظة في زراعة القطن، وتحتل ثلث مساحة الجمهورية في المساحة المنزرعة، كما قامت مديرية الزراعة بالتنسيق مع منظومة تسويق القطن، وهيئة تحكيم القطن، ومركز البحوث الزراعية، في اختيار عدد من المجمعات للقطن، بلغت 81 مجمعاً على مستوى القطاعات ال3 ، ائتمان وإصلاح ومراقبة.

وأضاف غربية ، هناك صنفين يتم زراعتهما بمحافظة كفرالشيخ، تبعا للسياسة الصنفية، الخاصة بمحصول القطن، هما جيزة 94 وجيزة 96، وهناك 4 مناطق للإكثار داخل محافظة كفرالشيخ، مركز مطوبس لإكثار جيزة 96، ومركز بيلا والحامول والرياض لإكثار جيزة 94.

وأكد غربية، أن مديرية الزراعة بالتعاون مع الوزارة ومركز البحوث، بصدد اقامة عدة ندوات عن الجني المحسن للقطن، مشيراً إلى أن المديرية تواصل جهودها في مجال مكافحة الآفات ومتابعة المحصول على مستوى المحافظة.