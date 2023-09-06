مناقشة آليات استيعاب أعداد المتقدمين لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بأزهر سوهاج

تابع فضيلة الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية مع مديري الإدارات التعليمية، خطة المنطقة لاستيعاب الأعداد المتقدمة لمرحلتي رياض الأطفال، والصف الأول الإبتدائي، موجهًا الإدارات بتشكيل لجان لمتابعة المعاهد التي بها طلاب على قوائم الانتظار، لتحقيق العدالة في اختيار التلاميذ حسب اللوائح الواردة، مشيرًا إلى أن الأولوية تكون للطالب الذي تنطبق عليه شروط القبول، مع الترتيب من حيث الأكبر سنًا.





وبحث رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية خلال اجتماعه السبت الماضي ، مع مديري المراحل والإدارات التعليمية، آليات تنظيم الطلاب المقبولين بمراحل التعليم التمهيدي، والصف الأول الإبتدائي، أعداد المتقدمين بالمعاهد، والعمل على ترتيب الأوضاع واستيعاب الكثافة بالمعاهد، ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة من قطاع المعاهد، بما لا يخل بالعملية التعليمية.





وتيسيرًا من المنطقة على أولياء الأمور، فقد تقرر بدء تلقي طلبات أولياء الأمور من الذين لم يقبلوا في التنسيق الإلكتروني ويتحقق فيهم شروط القبول بداية من الثلاثاء الموافق 5/9/2023م بمقار الإدارات التعليمية.





جدير بالذكر أن قطاع المعاهد الأزهرية كان قد أعلن عن فتح باب التقديم الإلكتروني للمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي بجميع المعاهد الأزهرية بدءًا من الأحد الموافق 25/6/2023، وانتهي يوم 31/7/2023 للمعاهد العادية.