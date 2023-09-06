"بايدن" ينفق 100 ألف دولارعلى عمليات التجميل

شد الوجه وزراعة الشعرورفع الحاجب

كشف طبيب أمريكي شهير يعمل في مجال جراحة التجميل، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قام بعمليات تجميل على فترات مختلفة.

نقلت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية عن الجراح التجميلي، جاري موتيكي قوله: إن بايدن أنفق ما يصل إلى 100 ألف دولار في عمليات التجميل.

قال موتيكي: "يبلغ عمر بايدن الآن 82 عامًا، أعتقد أنه خضع بالتأكيد لبعض الجراحة التجميلية، بما فيها شد الوجه وزراعة الشعر".

لفت أيضًا إلى أن بايدن خضع أيضًا لعملية رفع حاجب شد الجفن، والحقن بالبوتكس، وأضاف: "يمكننا أن نرى أنه حتى قبل 30 إلى 40 عامًا، كان شعره يخف بشكل كبير للغاية، ومن ثم نرى بعض الدلائل على أنه خضع لعملية زراعة شعر".

علق أحد المتابعين: "هذه ليست عملية جراحية، إنه رجل مختلف تمامًا". وكتب آخر: "عملياته التجميلية فظيعة، لكنه بالتأكيد مدمن على محاولة تدمير هذا البلد أيضًا".

"يذكر أن جو بايدن دخل البيت الأبيض، بوصفه الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، بعد معركة طويلة تمثلت في رفض سلفه الرئيس دونالد ترامب لنتائج الانتخابات وتقديمه لعدد من الطعون القانونية فيها، ورفضت المحاكم الأمريكية معظم الطعون التي تقدم بها فريق ترامب القانوني، التي وجدتها تفتقر إلى الأدلة على وجود تزوير في الانتخابات.

وبايدن في الـ 77 من العمر، وأصبح الرئيس الأكبر سنًّا في تاريخ الولايات المتحدة.