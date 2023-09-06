تباين أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية أمام الجنيه اليوم

أسعار العملات الأجنبية.. واصلت تباينها بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء في البنوك المصرية الحكومية والخاصة والشركات المصرفية، مقابل الجنيه المصري، وسجل سعر الجنيه الإسترليني 38.59 جنيهًا للبيع وبلغ سعر 38.83جنيها للشراء.

في حينه سجل سعر الـ100 ين الياباني سجل نحو 20.80 جنيهًا للشراء ونحو 20.93 جنيهًا للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات الاجنبية خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، وجاءت أسعارها على النحو الآتي:

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء في البنوك والقطاع المصرفي

العملات الاجنبية

وسجل سعر اليورو اليوم في مصر سعر نحو 32.94 جنيه للشراء، ونحو33.12 جنيهاً للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني 38.59 جنيه للبيع وبلغ سعر 38.83جنيها للشراء.

وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 34.53 جنيه للشراء، ونحو34.73 جنيهًا للبيع.

بينما سجل سعر الـ100 ين الياباني سجل نحو 20.80 جنيه للشراء ونحو 20.93 جنيهًا للبيع.

في حين بلغ سعر تحويل اليوان الصيني، نحو 4.20 جنيه للشراء، ونحو 4.23 جنيه للبيع.