النيابة توجه بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقار المنهار بحدائق القبة

تواصل نيابة حدائق القبة التحقيق في واقعة انهيار عقار مكون من دور أرضى 4 طوابق، وأسفر الحادث عن 3 حالات وفاة، فيما أصيب 3 آخرين تم نقلهم لمستشفى الدمرداش.

انهيار عقار بمنطقة حدائق القبة

وانتقلت النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث والاستماع إلى أقوال الشهود كما وجهت باتخاذ الإجراءات والتدابير للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين المجاورة للعقار المنهار.

واستعجلت النيابة العامة تقرير اللجنة الهندسية التي تم تشكيلها لمعاينة العقار المنهار في منطقة حدائق القبة لوضع ومعرفه أسباب الانهيار.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة تلقت بلاغًا بانهيار عقار بـ3 شارع بواقين عوض من شارع الجراج بحى حدائق القبة مكون من دور أرضى وأربعة أدوار متكررة أسقف خرسانية ويقطن بالعقار أسرة واحدة وأسفر الحادث عن 3 حالات وفاة ، و3 مصابين تم نقلهم لمستشفى الدمرداش.

ونتج عن الانهيار سقوط 2 بلكونة من العقار المجاور رقم 1 بواقين عوض مكون من ارضي و5 طوابق مما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين تم نقلهم لمستشفى الدمرداش.

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية وقيادات محافظة القاهرة والدفع بالمعدات الثقيلة إلى موقع انهيار العقار فيما قامت قوات الشرطة بفرض كردون أمني في موقع الحادث حرصًا على سلامة المواطنين.

ويشار إلى أنه في هذه الوقائع تكلف جهات التحقيق الجهة الإدارية بتشكيل لجنة ثلاثية من إدارة الإسكان بمحافظة القاهرة لفحص حالة العقار الإنشائية وملفه الترخيصي،وتحديد المتسبب في التقاعس عن تمام تنفيذه، وسند المسؤولية في ذلك، وبيان سبب انهيار العقار، وإعداد تقرير مفصل بذلك، فضلًا عن تشكيل لجنة أخرى من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة القاهرة للانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة اللازمة له وللعقارات المجاورة لتحديد مدى وجوب إخلائها من عدمه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وإعداد تقرير مفصل بذلك، كما طلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة لبيان ملابساتها، وجارٍ استكمال التحقيقات.