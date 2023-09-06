لعنة الفوز على سحرة المنتخب الأمريكي مازالت مستمرة في بطولات العالم للسلة

يبدو أن الفوز على الولايات المتحدة الأمريكية في مباريات بطولات العالم والدورات الاوليمبية بات يمثل هدفا في حد ذاته لأغلب المنتخبات العالمية الا ان هذا الفوز حتى لو تحقق فأنه يطيح بتركيز المنتخب الفائز مهما قال لاعبيه عن عدم فرحتهم و انشغالهم بالفوز في مواجهة منتخب الولايات المتحدة الامريكية و مباشرة يخسر مباراته التالية ويودع البطولة فيما يمكن تسميته لعنة الفوز على المنتخب الأمريكي لكرة السلة .

أقرب مثال لهذه اللعنة هو منتخب ليتوانيا الذي نجح في ابهار الجميع والفوز على منتخب الولايات المتحدة الامريكية بنتيجة كبيرة ونجاحه في تسجيل اكثر من مائة نقطة في سلة المنتخب الأمريكي وفاز بنتيجة ١١٠ / ١٠٤ الا ان المنتخب الليتواني كان له مستوى اخر وشان اخر في مواجهته مع منتخب صربيا في الدور ربع النهائي ليخرج من البطولة بهزيمة قاسية للغاية امام المنتخب الصربي بنتيجة ٨٧ / ٦٨ وسط ذهول كل المتابعين الذين كانوا يضعون المنتخب الليتواني كاقوى المرشحين للوصول إلى المباراة النهائية .

وعندما نتصفح كتاب تاريخ كرة السلة في بطولات العالم و الدورات الاوليمبية سنجد ان لعنة الفوز على منتخب الولايات المتحدة الامريكية موجودة و نبدأ مع منتخب اليونان عام ٢٠٠٦ عندما فاجىء العالم كله في نصف نهائي بطولة العالم وهزم منتخب الولايات المتحدة الامريكية الذي كان يضم عمالقة مثل ليبرون جيمس و دواين وايد و كريس بول وكارميلو أنتوني و كريس بوش و دوايت هاورد وكان هؤلاء الأساطير في عمر ٢٤ عاما تقريبا في ذلك الوقت بنتيجة ١٠١ / ٩٥ ليتأهل منتخب اليونان الى المباراة النهائية ويتوقع الجميع فوزه باللقب الا ان الأغريق انقادوا الى هزيمة ساحقة امام منتخب أسبانيا بنتيجة ٧٠ / ٤٧ .

عام ٢٠٠٢ منتخب الارجنتين صنع التاريخ كونه اول فريق يهزم منتخب الولايات المتحدة القادم الى بطولة العالم بفريق من محترفي دوري رابطة المحترفين الأمريكي ( NBA ) لكنه ايضا سقط في المباراة النهائية امام منتخب يوغوسلافيا .

في كأس العالم الماضية عام ٢٠١٩ نجح منتخب فرنسا في الفوز على المنتخب الأمريكي في مباراة الدور ربع النهائي وابعد المنتخب الأمريكي عن التواجد في المربع الذهبي بنتيجة ٨٩ / ٧٩ الا ان المنتخب الفرنسي مباشرة سقط في الدور نصف النهائي امام منتخب الارجنتين بنتيجة ٨٠ / ٦٦ .