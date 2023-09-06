مواعيد مباريات اليوم الأربعاء و القنوات الناقلة

تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية أهم الأحداث الرياضية على مدار اليوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر 2023، فيشهد عدة لقاءات بمختلف الألعاب والبطولات حول العالم.

جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات أمم أفريقيا

يلتقي منتخب ليبيا مع نظيره غينيا الاستوائية فى تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت السعودية ومصر عبر قناة beIN SPORTS 6.

مواعيد مباريات بطولة أفريقيا للكرة الطائرة

يلعب منتخب المغرب أمام جامبيا فى تمام الساعة 12 ظهرا

ويلتقي منتخب رواندا أمام السنغال فى تمام الساعة 12 ظهرا

ويواجه منتخب تشاد نظيره مالي فى تمام الساعة 2 ظهرا

ويخوض منتخب تنزانيا مواجهة أمام تونس فى تمام الساعة 2 ظهرا

ويتقابل منتخب كينيا مع نظيره غانا فى تمام الساعة 4 عصرا

ويلعب منتخب الكاميرون أمام ليبيا فى تمام الساعة 6 مساء

ويواجه منتخب مصر نظيره الجزائري فى تمام الساعة 6 مساء

مواعيد مباريات كأس العالم لكرة السلة

ألمانيا ضد لاتفيا فى تمام الساعة 11:45 صباحا

كندا ضد سلوفينيا فى تمام الساعة 3:30 عصرا

مواعيد المباريات الودية اليوم

يلعب منتخب سوريا أمام نظيره ماليزيا فى تمام الساعة 10 ظهرا بتوقيت السعودية ومصر) عبر قناة سوريا الرياضية.

ويلتقي منتخب عمان مع نظيره فلسطين فى تمام الساعة السالدسة الا الربع مساء بتوقيت السعودية ومصر عبر قناة عمان الرياضية.