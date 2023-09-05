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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تُنظم الصالون البرلماني لأعضاء برلماني الطلائع بسوهاج

بوابة الوفد الإلكترونية

نظمت وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني ، فعاليات الصالون البرلماني لأعضاء برلماني الطلائع والشباب ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ  بمحافظة " سوهاج " ، وذلك تحت شعار " عشرون عامًا برلمان شباب " بمشاركة 100 شابًا وشابة  ، في إطار فاعليات مبادرة « صيف شبابنا » ،التي أطلقتها الوزارة في كافة محافظات الجمهورية ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة .

حضر فعاليات الصالون كل من الدكتور ، محمدفريد شوقي  وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة ، الدكتور يسري كفافي ، وكيل لشؤون الشباب ، النائب خالد ابو الوفا ، عضو مجلس الشيوخ ، النائب محمد محمود لبيب ، عضو مجلس النواب ، النائب زكريا حسان ، عضو مجلس نواب ، المحاسب هلال زكي ،  رئيس مركز و مدينه سوهاج .

وتضمنت فعاليات الصالون تنفيذ  جلسة محاكاة  برلمانية لاعضاء برلمان الشباب والطلائع ،  والحديث عن مشروعات  المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "  داخل نطاق المحافظة ، واعقبها تنفيذ لقاء حواري مع السادة النواب وتم توجيه بعض الاسئلة حول القضايا والمشروعات التي تخص المحافظة خلال المرحلة الحالية .

في مستهل كلمته، نقل الدكتور محمدفريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، إهتمام وترحيب الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة ، بجميع المشاركين في الصالون ، مثمنًا علي أهمية عقد الصالون البرلماني نحو ترجمة تطلعات الشباب لتكون عملا مؤسسيا مستداما ، مشيرًا إلي أن الاستثمار في تمكين الشباب نهج ثابت لدي القيادة السياسية والدولة المصرية لتطوير قدراتهم وتأهيلهم للمشاركة في مختلف ميادين العمل ، واليوم مع إطلاق الخطط الوطنية الطموحة والمشاريع التنموية المستقبلية في الجمهورية الجديدة ، باتت الجهود الرامية نحو تمكين الشباب تكتسب اهمية أكثر من أي وقت مضى .

وثمن المشاركون في الصالون  علي أهمية  المشاركة الشبابية والمجتمعية حيث تشكل جزءًا هامًا من تنمية المجتمع بشكل شامل ، الدولة المصرية لها دور واضح وملموس نحو بناء قدرات الشباب و تعزيز الابتكار والإبداع لديهم من خلال الانخراط في الأنشطة المجتمعية، يمكن للشباب تعلم مهارات القيادة، والتواصل، وحل المشكلات، والعمل الجماعي، مما يمكنهم من تحقيق نجاحات شخصية ومهنية في المستقبل ،  تعزيز المشاركة الديمقراطية من خلال تمكين الشباب من المشاركة  في عمليات صنع القرار والمساهمة في تشكيل السياسات والبرامج التي تؤثر في حياتهم وحياة المجتمع بشكل عام.

يُذكر أن مبادرة « صيف شبابـنا » تعمل على تعزيز دور النشء الشباب كمورد هام وعامل فاعل في التنمية المستدامة لمصر وتمكينهم من المساهمة في بناء مستقبل أفضل نحو الجمهورية الجديدة .

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