الشباب والرياضة تُنظم الصالون البرلماني لأعضاء برلماني الطلائع بسوهاج

نظمت وزارة الشباب والرياضة ، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني ، فعاليات الصالون البرلماني لأعضاء برلماني الطلائع والشباب ونموذج محاكاة مجلس الشيوخ بمحافظة " سوهاج " ، وذلك تحت شعار " عشرون عامًا برلمان شباب " بمشاركة 100 شابًا وشابة ، في إطار فاعليات مبادرة « صيف شبابنا » ،التي أطلقتها الوزارة في كافة محافظات الجمهورية ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة .

حضر فعاليات الصالون كل من الدكتور ، محمدفريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة ، الدكتور يسري كفافي ، وكيل لشؤون الشباب ، النائب خالد ابو الوفا ، عضو مجلس الشيوخ ، النائب محمد محمود لبيب ، عضو مجلس النواب ، النائب زكريا حسان ، عضو مجلس نواب ، المحاسب هلال زكي ، رئيس مركز و مدينه سوهاج .

وتضمنت فعاليات الصالون تنفيذ جلسة محاكاة برلمانية لاعضاء برلمان الشباب والطلائع ، والحديث عن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " داخل نطاق المحافظة ، واعقبها تنفيذ لقاء حواري مع السادة النواب وتم توجيه بعض الاسئلة حول القضايا والمشروعات التي تخص المحافظة خلال المرحلة الحالية .

في مستهل كلمته، نقل الدكتور محمدفريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، إهتمام وترحيب الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة ، بجميع المشاركين في الصالون ، مثمنًا علي أهمية عقد الصالون البرلماني نحو ترجمة تطلعات الشباب لتكون عملا مؤسسيا مستداما ، مشيرًا إلي أن الاستثمار في تمكين الشباب نهج ثابت لدي القيادة السياسية والدولة المصرية لتطوير قدراتهم وتأهيلهم للمشاركة في مختلف ميادين العمل ، واليوم مع إطلاق الخطط الوطنية الطموحة والمشاريع التنموية المستقبلية في الجمهورية الجديدة ، باتت الجهود الرامية نحو تمكين الشباب تكتسب اهمية أكثر من أي وقت مضى .

وثمن المشاركون في الصالون علي أهمية المشاركة الشبابية والمجتمعية حيث تشكل جزءًا هامًا من تنمية المجتمع بشكل شامل ، الدولة المصرية لها دور واضح وملموس نحو بناء قدرات الشباب و تعزيز الابتكار والإبداع لديهم من خلال الانخراط في الأنشطة المجتمعية، يمكن للشباب تعلم مهارات القيادة، والتواصل، وحل المشكلات، والعمل الجماعي، مما يمكنهم من تحقيق نجاحات شخصية ومهنية في المستقبل ، تعزيز المشاركة الديمقراطية من خلال تمكين الشباب من المشاركة في عمليات صنع القرار والمساهمة في تشكيل السياسات والبرامج التي تؤثر في حياتهم وحياة المجتمع بشكل عام.

يُذكر أن مبادرة « صيف شبابـنا » تعمل على تعزيز دور النشء الشباب كمورد هام وعامل فاعل في التنمية المستدامة لمصر وتمكينهم من المساهمة في بناء مستقبل أفضل نحو الجمهورية الجديدة .