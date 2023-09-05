عاجل
وزير الدفاع الروسي: أوكرانيا تكبدت خسائر بأكثر من 66 ألف عسكري منذ بدء الهجوم المضاد الأهلي في النمسا .. كولر يعلن تشكيل الأحمر في الودية الأولى
الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فان خال: فوز الأرجنتين بكأس العالم كان مخططًا له

ميسي
ميسي

أكد لويس فان خال، المدير الفني السابق لمنتخب هولندا، أن فوز الأرجنتين بكأس العالم قطر 2022 الماضي، كان مخططًا له.

txt

باريس يتسلح بشقيق مبابي لإقناعه بالبقاء

وشدد على أن السبب وراء ذلك هو جعل ميسي بطل العالم من خلال الفوز ببطولة كأس العالم الماضية.

تصريحات فان خال

تحدث فان خال في تصريحات نشرتها شبكة " ESPN" العالمية، حيث قال: "لا أرغب في التحدث عن مونديال العالم الماضية وما حدث فيه".

وتابع: "عندما تدقق النظر في كيفية تسجيل منتخب الأرجنتين أهدافه وكيف سجلنا أهدافنا وكيف تعدى لاعبيهم الخطوط بدون عقوبة".

وشدد فان خال في تصريحاته: "أنا أعتقد أن كل الذي حدث في كأس العالم الماضية كان متعمدًا، أنا أعني كل شيء أقوله وأعتقد أن ما حدث لأن ميسي كان يجب أن يكون بطل العالم".

وكان المنتخب الهولندي واجه نظيره الأرجنتيني في الدور ربع النهائي من البطولة، لكنه الطواحين الهولندية خرجت بركلات الترجيح.

الجدير بالذكر أن رفاق ميسي نجحوا في التتويج بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخ التانجو، بعدما حقق الفوز على فرنسا بركلات الترجيح 4/2.

مواد متعلقة

يونايتد يكشف رقم قميص سفيان أمرابط مع الفريق

ثغرة تقرب الأهلي السعودي من حسم صفقة غير متوقعة
الجريدة الورقية