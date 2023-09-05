فان خال: فوز الأرجنتين بكأس العالم كان مخططًا له

أكد لويس فان خال، المدير الفني السابق لمنتخب هولندا، أن فوز الأرجنتين بكأس العالم قطر 2022 الماضي، كان مخططًا له.

وشدد على أن السبب وراء ذلك هو جعل ميسي بطل العالم من خلال الفوز ببطولة كأس العالم الماضية.

تصريحات فان خال

تحدث فان خال في تصريحات نشرتها شبكة " ESPN" العالمية، حيث قال: "لا أرغب في التحدث عن مونديال العالم الماضية وما حدث فيه".

وتابع: "عندما تدقق النظر في كيفية تسجيل منتخب الأرجنتين أهدافه وكيف سجلنا أهدافنا وكيف تعدى لاعبيهم الخطوط بدون عقوبة".

وشدد فان خال في تصريحاته: "أنا أعتقد أن كل الذي حدث في كأس العالم الماضية كان متعمدًا، أنا أعني كل شيء أقوله وأعتقد أن ما حدث لأن ميسي كان يجب أن يكون بطل العالم".

وكان المنتخب الهولندي واجه نظيره الأرجنتيني في الدور ربع النهائي من البطولة، لكنه الطواحين الهولندية خرجت بركلات الترجيح.

الجدير بالذكر أن رفاق ميسي نجحوا في التتويج بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخ التانجو، بعدما حقق الفوز على فرنسا بركلات الترجيح 4/2.