باريس يتسلح بشقيق مبابي لإقناعه بالبقاء

يكثف باريس سان جيرمان الفرنسي محاولاته من أجل إقناع لاعبه الدولي كيليان مبابي بالبقاء في صفوف الفريق بعد انتهاء فترة تعاقده المقرر لها صيف العام المقبل ، ويحق له الانتقال المجاني لأي نادٍ.



وينوي ريال مدريد الظفر بخدمات اللاعب الصيف المقبل بشكل مجاني ، بعد فشل مفاوضات ضمه العام الحالي في انتقالات الصيف.

وأشارت تقارير فرنسية ، إلى أن باريس يحاول إغراء مبابي بعدة طرق جاء في مقدمتها دراسة استقدام عدد من نجوم فرنسا الدوليين لدعم الفريق ، بالإضافة إلى تصعيد إيثان مبابي شقيق مبابي إلى الفريق الأول ، وهو الأمر الذي ينعكس على اللاعب.

وأضافت ، استغناء باريس عن خدمات الثنائي ميسي ونيمار ، أوصل للاعب الفرنسي فكرة النجم الأول في النادي الفرنسي ومستقبل النادي.

عرض الريال الأخير ..

على صعيد متصل، قالت صحيفة "سبورت" الإسبانية خلال وقت سابق أن رئيس ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز، استعد جديًا خلال الفترة الماضية لتقديم عرضًا رسميًّا لباريس سان جيرمان من أجل التعاقد مع مبابي قبل إغلاق باب انتقالات الصيف الجاري.

ووافقت إدارة باريس سان جيرمان على الاستماع لعروض الدولي الفرنسي كيليان مبابي، بعد العلاقة التي أصبحت متوترة بين اللاعب برئيس النادي ناصر الخليفي، خلال الفترة الماضية بسبب رغبة اللاعب في الرحيل.

وأكدت الصحيفة الإسبانية إلى أن رئيس الريال يرى أن رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، رئيس النادي الباريسي، يملك رغبة جادة في تخفيض قيمة انتقال اللاعب للفريق الذي يتقدم بعرض للدولي الفرنسي.

وشددت الصحيفة على الخليفي وافق على تخفيض 50 مليون يورو قيمة انتقال مبابي خلال الفترة الحالية.



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