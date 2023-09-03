مبابي يقود باريس سان جيرمان لإكتساح ليون برباعية

الدوري الفرنسي

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزاً كاسحاً خارج ملعبه أمام ليون بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافست الدوري الفرنسي.

هيمن باريس سان جيرمان تماماص على اللقاء منذ الثواني الاولى وضغط بشكل قوي بحثاً عن تسجيل هدف مبكر.

في المقابل لم ينجح ليون في الصمود أمام الطوفان الهجومي للبي اس جي رغم محاولاته المستميتة لتأمين دفاعاته.

وسجل كيليان مبابي مبكراً في الدقيقة الرابعة أول أهداف باريس سان جيرمان من ركلة جزاء ليواصل بعدها الفريق هجماته.

وعزز أشرف حكيمي النجم المغربي تقدم باريس سان جيرمان بإضافة الهدف الثاني في الدقيقة 20.

استمر تألق فريق العاصمة الفرنسية ونجح في تسجيل ثالث أهدافه في الدقيقة 38 عن طريق الدولي الإسباني اسينسيو المنضم للفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وإختتم كيليان مبابي مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف الرابع لباريس سان جيرمان في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني سجل كورنتين توليسو هدف حفظ ماء الوجه لليون لتصبح النتيجة 4-1.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني، بينما توقف رصيد ليون عند نقطة وحيدة في المركز الأخير.