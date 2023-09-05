بتكلفة 193 مليون جنيه إنشاء مبنى كلية طب الأسنان بمقر جامعة سوهاج الجديد

يواصل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، جولاته التفقدية للإنشاءات التعليمية الجديدة بالحرم الجامعي الجديد، حيث تفقد مبنى كلية طب الأسنان للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية، يصاحبه كلاً من الدكتور عبدالناصر يس و الدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة، والمهندس حسين محمدين مدير عام الإدارة الهندسية بالجامعة، والمهندس عادل محمود مدير المشروعات بالإدارة.





وقال الدكتور حسان النعماني ان كلية طب الأسنان ستكون إضافة جديدة متميزة لكليات الجامعة، و مجهزة طبقاً لمعايير الجودة لتأهيل الطلاب في مجالات التخصص بطب الأسنان، والمساهمة في تطوير مستوى الخدمة الطبية، وتوفير التخصصات العلاجية المطلوبة من خلال أقسام الكلية المختلفة.





وأوضح الدكتور عبد الناصر يس أن المباني يتم تجهيزهما على أحدث الطرز المعمارية الحديثة من حيث التأسيس والبنية التحتية التكنولوجية، مضيفاً أن تكلفة المشروع ١٩٣ مليون جنيه، والذي من المقرر انهاءه ٦ مارس ٢٠٢٤.





وأشار المهندس حسين محمدين إلى أن المبنى يقام على مساحة ٦ الاف م٢، ويتكون من بدروم وأرضي و٤ أدوار ، ويضم ٣ مدرجات سعة كل مدرج ٥٠٠ طالب وطالبة، الي جانب ٨ عيادات وفصول دراسية وقاعات متعددة الأغراض وغرف إدارية وخدمات.





وفي سياق متصل شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج حفل تخرج الدفعة الأولى لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، وذلك بحضور كلاً من الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور النميري علام زناتي عمبد الكلية، ولفيف من أعضاء هيئه التدريس والعاملين بالجامعة والطلاب، وذلك بقاعة المؤتمرات الدولية بالحرم الجامعي الجديد.





وخلال كلمته أعرب الدكتور حسان النعماني عن سعادته بتواجده وسط خريجى الكلية ومشاركته ١٢٠ طالب وطالبة من ثلاثة أقسام مختلفة فرحتهم بالتخرج، معلناً تعيين ٩ طلاب من أوائل الدفعة معيدين بالكلية، مؤكداً أن كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أصبحت شريك أساسي في كافة المجالات، مما يفتح أمام خريجيها أسواق العمل بكافة المستويات وفي شتي الميادين.





ووجه النعماني شكره للدكتور النميري الزناتي وإدارة الكلية وكوادرها البشرية، لجهودهم و دورهم في النهوض بالعملية التعليمية، لتأهيل طلاب الكلية ليكونوا قادرين على التعامل بكفاءة مع تقنية الحاسبات وثورة تكنولوجيا المعلومات.





وأكد الدكتور خالد عمران علي أن إدارة الجامعة تحرص علي إعداد جيل من الكوادر الشبابية قوي ومتطور قادر علي النهوض بالمجتمع، للارتقاء بالوطن والتأكيد على مكانته الكبيرة بين دول العالم، داعياً الخريجين إلى ضرورة البحث والإطلاع لتحقيق التفوق والنجاح بحياتهم العملية ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة 2030.





وهنأ الدكتور النميري علام في كلمته خربجي الكلية وأولياء أمورهم، مضيفاً أن يوم التخرج يعد يوم الحصاد و نقطة فاصله في حياة كل طالب، مؤكداً ان الكلية من الكليات الوليدة التي تتناسب مع عصر الرقمنة و استطاعت في فترة قصيرة أن تواكب التطورات السريعة تكنولوجيا المعلومات، في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي، متمنياً للطلاب مزيداً من النجاح والتفوق ليصبحوا شباباً داعمين لوطنهم ومجتمعهم.