فاطمة السيد أحمد تطالب بتقليل العبء عن المواطن

قالت الدكتور فاطمة السيد احمد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إننا نعيش حروب اقتصادية سببها أن من يتحكم فى السوق العالمى وفى مصير الدول النامية يتلاعب باقتصاديات هذه الدول الصغيرة.

وطالبت فاطمة السيد أحمد خلال كلمة لها فى الجلسة التى تعقدها لجنة التضخم وغلاء الأسعار المنبثقة عن المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى،لمناقشة مصادر ارتفاع الأسعار وسبب مواجهتها، لتقليل العبء على المواطن، الخبراء الاقتصاديين أن يكونوا فى الصف الأمامى وتقديم الروشتة لمواجهة الحرب الاقتصادية، متابعة :" على الخبراء الاقتصاديين ان يقدموا كل ما يمكن أن يساعدنا فى اجتياز هذه الحرب الاقتصادية، الحرب الاقتصادية تعرضت لها مصر منذ ثورة ٢٣ يوليو ".

وأشارت الدكتور فاطمة سيد أحمد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، الى أن الحوار الوطنى أدى مهمته بصلابة وجدارة، موجهه الشكر للمقررين العموم والمساعدين للجان الحوار الوطنى.