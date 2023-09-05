كشف ملابسات واقعة أزمة موكب الزفاف على طريق الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله قيام قائدى سيارتين بحركات إستعراضية والسير برعونة خلال حفل زفاف على أحد الطرق بالإسكندرية معرضين حياتهما والمواطنين للخطر.

بالفحص تم تحديد وضبط قائدى السيارتين المشار إليهما وتبين تعمدهما إخفاء بيانات اللوحات المعدنية الخلفية للسيارتين، وبمواجهتمهما إعترفا بإرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارتين.

سقط في قبضة الأجهزة الأمنية مستريح جديد في منطقة الزاوية الحمراء، هذه الواقعة نصب المتهم شباكه لاصتياد ضحاياه بعدما اتهمه وخدعهم بقدرته على تفسير الراغبين منهم العمل بالخارج وتوفير فرص عمل لهم هناك ،على خلاف الحقيقة،واستولى منهم على مبالغ مالية طائلة في مقابل تحقيق وعوده الزائفة .

الضحايا وجدوا انفسهم في ورطة بعدما اكتشفوا تعرضهم للنصب وضياع اموالهم في يد المتهم الذي تمكن من خداعهم ، أخطر المجني عليهم قسم شرطة الزاوية بمديرية أمن القاهرة،وحرروا بلاغات بتضررهم من 5 أشخاص )،قرروا بتضررهم من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على مساعدتهم فى السفر خارج البلاد.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الحدائق بالقاهرة، تبين أنه (محكوم عليه فى 32 حكم حبس فى قضايا " تبديد - نصب " بالسجن 47 سنة و 3 شهور ) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى من متحصلات الوقائع.

واستمرارا للجهود الأمنية المبذولة من جانب رجال الأمن لضبط وملاحقة الخارجين عن القانون مرتكبي الجرائم .. ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على 3 عاكلين لأحدهم معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة دار السلام، بحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وسلاح أبيض

وأسفرت الجهود عن ضبط (شخص ، له معلومات جنائية ) بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش– عدد من الأقراص المخدرة – 2 سلاح أبيض) بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.



وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.



وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.