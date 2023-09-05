تسلمت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، شعلة أسبوع شباب الجامعات الـ 13 ضمن مشاركة الجامعة في فعاليات هذا الأسبوع.

وحضر تسلم شعلة أسبوع شباب الجامعات الدكتور أحمد رجب القائم بأعمال نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب.

وتستضيف جامعة حلوان أسبوع شباب الجامعات تحت شعار "جمهورية جديدة، حلم وطن"، توثيقًا لتنظيم الجامعة لأسبوع شباب الجامعات الثاني عام 1991، والرابع عام 1999، وبهدف الترويج لهذا الأسبوع وتحفيز الطلاب على المشاركة فيه.

وتشارك جامعة القاهرة هذا العام في أسبوع شباب الجامعات من خلال الأنشطة الطلابية في مختلف المجالات سواء الرياضية بمختلف الفرق، أو الثقافية، أو الفنية، بالإضافة إلى النشاط العلمي والجوالة.

ويهدف أسبوع شباب الجامعات إلى التقريب بين شباب الجامعات المصرية، وتشجيعهم على ممارسة الأنشطة الطلابية، وخلق جو من التنافس بينهم، والمساهمة في تطوير شخصياتهم، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المختلفة.

توسيع نطاق النشاط الطلابي في جامعة القاهرة

جامعة القاهرة تتسلم شعلة أسبوع شباب الجامعات

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تحرص على توسيع نطاق النشاط الطلابي لاكتشاف ورعاية الطاقات الإبداعية لطلابها، وتوفير بيئة إبداعية وتدريبية وتنافسية عادلة لهم، وتحفيزهم وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن ذلك أدى إلى تفوقهم في المسابقات المحلية والدولية في مختلف المجالات العلمية والابتكارية والثقافية والرياضية.

وقال الدكتور أحمد رجب القائم بأعمال نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، إن جامعة القاهرة استعدت بشكل كامل للمشاركة الفعالة في أسبوع شباب الجامعات بمختلف الأنشطة التي يتضمنها، بما يؤهلها للمنافسة الشريفة وتحقيق مراكز متقدمة باسم الجامعة.

ولفت نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب إلى أن الجامعة لديها خطة شاملة للأنشطة الطلابية المختلفة العلمية والثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية وتفعيلها.

ولفت نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب إلى ضرورة توسيع قاعدة المشاركة الطلابية بها من خلال عدة آليات، أهمها قيام جميع الكليات بإعداد برامج فاعلة للأنشطة الطلابية وإعلانها للطلاب، لتنفيذ أنشطة توفر للطلاب الفرص لتنمية قدراتهم العلمية والعملية واكتساب خبرات جديدة.