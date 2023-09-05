الزمالك يبدأ المران الأول بمعسكر الاعداد للموسم الجديد

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانه الأول صباح اليوم الثلاثاء على ملعب الكلية الحربية ضمن معسكر الإعداد الداخلي المقام حاليا بمصر الجديدة استعدادا للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

و انطلق معسكر الزمالك مساء أمس الإثنين بأحد الفنادق بمصر الجديدة.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

انتخابات الزمالك

وتم فتح باب الترشح لتلقي الطلبات لانتخابات الزمالك المقبلة مساء أمس الإثنين الموافق 9 سبتمبر، ويستمر لمدة سبعة أيام متتالية ولمدة ثماني ساعات يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة مساءً.

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من، الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسا للجنة وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.