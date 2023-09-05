ندوة دينية لشباب الشرقية عن "الاقتداء بصفات وأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم"

قال الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدهوة الإسلامية، تم اليوم الثلاثاء تنظيم ندوة دينية بعنوان "الاقتداء بصفات وأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم"، وتم عرضها عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة من خلال الروابط الآتية:

https://www.facebook.com/yssharkia?mibextid=ZbWKwL

https://www.facebook.com/profile.php?id=100068785399535

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الندوة حاضر فيها الدكتور وائل محمد رضوان من علماء وزارة الأوقاف وعضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، وقدمتها سعاد إبراهيم، وأشرف عليها باسم زكريا المشرف العام على أعمال لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

وأشار إلى أن الندوة تحدثت عن: صفات الرسول صلى الله عليه وسلم، صور من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته، كيف الإقتداء بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم.