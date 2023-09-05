السيسي: التغيير ليس بالثورات مصر خسرت 400 مليار دولار في 2011

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن التغيير ليس بالثورات، في 2011 مصر خسرت 400 مليار دولار، متابعًا أن وضع الدولة غير طبيعي، والتغيير سيحدث بعملنا جميعا كمواطنين وحكومة وقيادة.

وأضاف الرئيس السيسي، أن نحتاج إلى التكاتف سويا بفهم ووعي من أجل تنظيم قدرة الدولة على عدد سكانها، ولكن الأمر ليس بالثورة، مؤكدًا أن تأثير الزيادة السكانية انعكس على مختلف الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: إن الزيادة السكانية جاءت نتيجة تراكمات استمرت على مدى 75 عامًا، مؤكدًا أن قضية السكان من أخطر القضايا التي تُعيق تنمية الدول.

وأضاف الرئيس السيسي، أن مصر خاضت 7 حروب ، منها: حرب 1956 وحرب اليمن وحرب 1967 وحرب 1973 وحروب الإرهاب، التي كانت آخرها حرب استمرت عشر سنوات خلال الفترة من 2011 وحتى عام مضى.

وأكد أصعب شيء يمر عليّ إني عارف أن المطلوب حجمه كبير، في مقابل أن المتاح حجمه أقل كثيرًا من المطلوب، وبالتالي سينعكس ذلك على الجودة في كل شيء، مشددًا على أهمية استغلال فكرة تنظيم المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بشكل سنوي، لمواجهة النمو السكاني في القارة السمراء.

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن تعداد مصر 105 ملايين نسمة، بالإضافة إلى 9 ملايين من الضيوف الوافدين، وبرغم مواردها الضئيلة لكنها قادرة على التعايش مع واقعها.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن القارة الأفريقية ستشهد خلال سنوات نمو سكاني هائل، قد يتجاوز مليار و600 مليون نسمة، متابعًا أن موارد أفريقيا ضخمة جدًا، ولكنها لن تستطيع تلبية احتياجات السكان أيضًا.

وأضاف الرئيس السيسي، أن ما يحدث في مصر في قضية السكان، يحدث بشكل أو بآخر في كل دول العالم، لكن هناك دول سيطرت على الزيادة السكانية، بالمقابل هناك دول كثيرة لم تنجح في السيطرة على عملية النمو السكاني.

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر مستعدة لتنظيم المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بشكل سنوي، لأنه فرصة كبيرة ومنصة مهمة لطرح ومناقشة قضية السكان.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تعقيبه على ما قدمه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة من شرح في قطاع الصحة والسكان، أن وزير الصحة تحدث عن حجم سكان العالم بنظرة شاملة وسريعة، مقابل موارد العالم، وهل هي كافية لاحتياجات السكان.