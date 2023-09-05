السيسي: رغم تعداد السكان و9 ملايين ضيف مصر قادرة على التعايش

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية استغلال فكرة تنظيم المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بشكل سنوي، لمواجهة النمو السكاني في القارة السمراء.

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن تعداد مصر 105 مليون نسمة، بالإضافة إلى 9 مليون من الضيوف الوافدين، وبرغم مواردها الضئيلة لكنها قادرة على التعايش مع واقعها.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن القارة الأفريقية ستشهد خلال سنوات نمو سكاني هائل، قد يتجاوز مليار و600 مليون نسمة ، متابعا أن موارد أفريقيا ضخمة جدا، ولكنها لن تستطيع تلبية احتياجات السكان أيضا.

وأضاف الرئيس السيسي، أن ما يحدث في مصر في قضية السكان ، يحدث بشكل أو بأخرى في كل دول العالم، كلن هناك دول سيطرت على الزيادة السكانية ، بالمقابل هناك دول كثيرة لم تنجح في السيطرة على عملية النمو السكاني.

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر مستعدة لتنظيم المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بشكل سنوي، لأنه فرصة كبيرة ومنصة مهمة لطرح ومناقشة قضية السكان.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تعقيبه على ما قدمه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة من شرح في قطاع الصحة والسكان، أن وزير الصحة تحدث عن حجم سكان العالم بنظرة شملة وسريعة ، مقابل موارد العالم، وهل هي كافية لاحتياجات السكان .