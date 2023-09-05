رئيس مدينة الأقصر يعلن استعداده للموسم السياحي الجديد (فيديو)

قال الدكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، إنّ المدينة تستعد للموسم السياحي الذي سيبدأ في منتصف سبتمبر الجاري، حيث وجه المحافظ جميع الأجهزة التنفيذية بالمدينة رفع درجة الاستعداد بخطة يتم تطبيقها باستمرار لتحسين الرؤية البصرية.

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وأضاف الشرابي في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ مجلس المدينة بدأ في أعمال رفع كفاءة الأرصفة والدهانات وغسيل الكورنيش بالكامل، وتم العمل عل ىإصلاح الكشافات وغسيل الأعمدة وتقليم الأشجار والزراعات.

السوق السياحي

وتابع رئيس مدينة الأقصر: “نسقنا مع مديرية الأمن وإدارة المرور لإعادة تخطيط الشوارع والميادين والإشارات المرورية ومناطق عبور المشاه، واهتممنا بالسوق السياحي وغيّرنا كل المصابيح التي لم تكن تعمل على نحو جيد، ورفعنا كفاءة الميادين مثل ميدان المحطة وميدان أبو الحجاج ومداخل المعابد مثل معبد الأقصر ومعبد الكرنك، وذلك في إطار البعد عن التشوه البصري وتحسين الرؤية البصرية، أي أن الكل يعمل في اتجاه واحد”.

تطوير المواقف والأسواق في الأقصر

وأشار إلى أن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وجه بتطوير الأسواق، وعلى الفور وجه محافظ الأقصر بتطوير كل المواقف والأسواق في المدينة لأنها تقدم خدمة مباشرة للمواطن، في إطار الرؤية المصرية 2030 لتحقق التنمية المستدامة في جميع المجالات.

