إرتفاع أسعار محلات الأسماك يثير غضب التجار بسوق الإسماعيلية

سادت حالة من الغضب والاستياء بين تجارالأسماك بالإسماعيلية، لتضررهم من إرتفاع أسعار المحلات والفروشات بسوق السمك الحضاري بطريق البلاجات، والتي وصلت من 17 الي 1200 جنيه شهريا والمحلات من 1000 الي 5000 شهريًا، فضلًا عن فقدان السوق لكافة وسائل الأمن والامان لعدم وجود أفراد آمن ووحده مطافي.

وقال أحمد الشعيري رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالإسماعيلية، أن هناك اجتماع عقد بمقر الغرفة التجارية لمناقشة ما يثير غضب واستياء التجار،

وترأس الاجتماع أسامة العدوي نائب ثان رئيس الغرفة التجارية والسيد الكرسلي رئيس الشعب التجارية بالإسماعيلية سابقا ومنسق عام لجنة العلاقات العربية بتجارية بمحافظة الإسماعيلية، رئيس شعبة الأسماك أحمد الشعيري وأعضاء الشعبة وأحمد اسماعيل مدير الشئون الإقتصادية والتجارية وأحمد فكري رئيس شئون التجار.

وبحث اللقاء مشكلة نقل تابعية السوق من الشركة إلى المحافظة لسهولة تركيب المرافق وهي "الكهرباء والماء"، بعد أن أغلق عدد كبير من التجار المحلات بسبب عدم وجود المرافق.

ووعد الكرسلي أنه سوف ينقل مشكلتهم إلى اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية للنظر فيه وتنفيذ وعد المحافظ بحل مشكلة تجار الأسماك.