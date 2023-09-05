تعرف على تفاصيل قرية كون الساحل الشمالى koun north coast

كون الساحل الشمالى koun north coast هو أحد أشهر وأحدث المشاريع العقارية في الساحل الشمالي، من تنفيذ شركة مباني إدريس للتطوير العقاري التي حرصت على اختيار موقع متميز في واحدة من أجمل المناطق هناك، وهي منطقة رأس الحكمة التي تتميز بشواطئها الرملية البيضاء والمياه الفيروزية الصافية، فضلًا عن وجود الكثير من الأسباب التي جعلت المشروع على رأس القرى السياحية الحديثة التي يرغب العديد من العملاء في تملك وحدة بها، من أهمها التنوع في الوحدات التي تمتلك إطلالات رائعة على البحر أو البحيرات الصناعية، مع مجموعة من الخدمات المميزة التي تلبي جميع احتياجات السكان، بالإضافة إلى الأسعار المميزة وأنظمة السداد المرنة، وللتعرف على المزيد من التفاصيل حول قرية كون تابع قراءة السطور القادمة.

كون الساحل الشمالى koun north coast

● تحتل قرية كون موقع استراتيجي في راس الحكمة بقلب الساحل الشمالي، وتحديدًا بالكيلو 202 في طريق الإسكندرية – مطروح الصحراوي.





● قرية كون koun north coast مشروع سياحي فاخر يمتد على مساحة 106 فدان، بواجهة شاطئية تبلغ 300 متر وبعمق 1300 متر، وقد تم تصميم المشروع بشكل يجمع بين جمال الطبيعة والراحة والرفاهية.





● تبلغ مساحة المساحات الخضراء والمسطحات المائية في قرية كون الساحل الشمالي حوالي 80٪ من المساحة الإجمالية للمشروع، مما يوفر للسكان أجواء هادئة ومنعشة، كما تتميز القرية بوجود العديد من البحيرات الصناعية التي تضيف جمالًا وروعة إلى المنظر العام.





● تتنوع الوحدات السكنية في قرية كون الساحل الشمالي koun north coast بشكل كبير في الأحجام والأسعار، وقد تم تصميم الوحدات بشكل يوفر الخصوصية والراحة للسكان.

وحدات وأسعار قرية كون الساحل الشمالي

تضم قرية كون الساحل الشمالي koun north coast عدد كبير من الوحدات المتنوعة من حيث الأشكال والأحجام والتصاميم، لتلبية كافة الاحتياجات والرغبات والامكانيات، وتتنوع ما بين:

● شقق (Lagoon Condos).

● دوبلكس.

● بنتهاوس.

● فلل منفصلة.

● توين هاوس.

● تاون هاوس.

● شاليهات.

ووفقًا لما هو متوفر لدينا في Nawy تبدأ أسعار قرية كون راس الحكمة من 3 مليون جنيه مصري، للمساحات التي تبدأ من 57 متر مربع، وأدناه سوف نوضح أنظمة التقسيط التي وفرتها الشركة المطورة للمشروع حتى تمكن عملائها من تملك أحد الوحدات بسهولة كبيرة.

أنظمة السداد في كون رأس الحكمة

تقدم شركة مباني إدريس للتطوير العقاري أنظمة سداد مرنة تناسب جميع احتياجات العملاء، وهي كالآتي:

● نظام السداد الأول: دفع 5% مقدم من سعر الوحدة السكنية، ومن ثم تقسيط باقي سعرها على مدار 8 سنوات.

● نظام السداد الثاني: دفع 5% مقدم من سعر الوحدة السكنية، ودفع 5% في أخرى بعد مرور 3 أشهر، ثم دفع باقي سعرها على أقساط شهرية متساوية على مدار 9 سنوات.

● يتم تسليم الوحدات بعد 4 سنوات أي بحلول عام 2027.

خدمات كون راس الحكمة

تتميز قرية كون الساحل الشمالى koun north coast بالعديد من المرافق والخدمات التي تلبي احتياجات السكان، مثل:

● حمامات السباحة.

● المساحات الخضراء.

● المطاعم.

● المقاهي.

● منطقة تجارية.

● نادي صحي.

● أنشطة شاطئية متنوعة.

● كلوب هاوس.

● منطقة للأطفال.

● أمن وحراسة 24 ساعة.