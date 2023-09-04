الثلاثاء 05 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

سيارات

أسعار سيارات شيري موديل 2024 بعد الزيادات الجديدة

شيري تيجو 3
شيري تيجو 3

أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة شيري الصينية في مصر، عن قائمة أسعار سيارات شيري الجديدة، وشهدت قائمة أسعار سيارات شيري الصادرة عن مجموعة جي بي غبور أوتو، زيادة في أسعار سيارات شيري موديل 2024 المجمعة محلياً "أريزو 5، وتيجو3، وتيجو7"، وثبات سعر السيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 المجمعة محلياً والتي طرحتها مجموعة جي بي غبور أوتو قبل أيام قليلة، فضلاً عن طرح موديل 2024 للسيارتين "تيجو 7 برو المستوردة"، و"تيجو 8 برو المستوردة".

 

وباتت أسعار سيارات شيري موديل 2024 بعد الزيادات الجديدة التي شهدتها القائمة الصادرة عن مجموعة جي بي غبور أوتو، تبدأ من 485 ألف جنيه للسيارة شيري أريزو 5  موديل 2024 المجمعة محلياً والتي تتوافر بـ 3 فئات من التجهيزات، الأولى مانيوال، والفئتين الثانية والثالثة أوتوماتيك، وجميعها مزودة بمحرك مكون من 4 أسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 114 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر.

 

شيري أريزو 5

 

أسعار سيارات شيري موديل 2024

 

وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية قائمة أسعار سيارات شيري موديل 2024 الصادرة عن مجموعة جي بي غبور أوتو في شهر سبتمبر.

 

أسعار سيارات شيري أريزو 5 موديل 2024

الفئةالسعر
الأولى "مانيوال"435 ألف جنيه
الثانية "أوتوماتيك"530 ألف جنيه
الثالثة "أوتوماتيك"555 ألف جنيه

 

أسعار سيارات شيري تيجو 3 موديل 2024

الفئةالسعر
تتوافر بفئة واحدة من التجهيزات665 ألف جنيه

 

أسعار سيارات شيري تيجو 7 موديل 2024

الفئةالسعر
الأولى775 ألف جنيه
الثانية835 ألف جنيه

 

أسعار شيري تيجو 8 موديل 2024

الفئةالسعر
comfort 5 seat960 ألف جنيه
luxury 5 seatمليون و20 ألف جنيه
comfort 7 seat980 ألف جنيه
luxury 7 seatمليون و40 ألف جنيه

 

أسعار شيري تيجو 7 برو موديل 2024

الفئةالسعر
الأولىمليون جنيه
الثانيةمليون و100 ألف جنيه

 

أسعار شيري تيجو 8 برو موديل 2024

الفئةالسعر
الأولىمليون و225 ألف جنيه
الثانيةمليون و300 ألف جنيه
الثالثةمليون و375 ألف جنيه
الجريدة الورقية