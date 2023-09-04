أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة شيري الصينية في مصر، عن قائمة أسعار سيارات شيري الجديدة، وشهدت قائمة أسعار سيارات شيري الصادرة عن مجموعة جي بي غبور أوتو، زيادة في أسعار سيارات شيري موديل 2024 المجمعة محلياً "أريزو 5، وتيجو3، وتيجو7"، وثبات سعر السيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 المجمعة محلياً والتي طرحتها مجموعة جي بي غبور أوتو قبل أيام قليلة، فضلاً عن طرح موديل 2024 للسيارتين "تيجو 7 برو المستوردة"، و"تيجو 8 برو المستوردة".

وباتت أسعار سيارات شيري موديل 2024 بعد الزيادات الجديدة التي شهدتها القائمة الصادرة عن مجموعة جي بي غبور أوتو، تبدأ من 485 ألف جنيه للسيارة شيري أريزو 5 موديل 2024 المجمعة محلياً والتي تتوافر بـ 3 فئات من التجهيزات، الأولى مانيوال، والفئتين الثانية والثالثة أوتوماتيك، وجميعها مزودة بمحرك مكون من 4 أسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 114 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر.

شيري أريزو 5

أسعار سيارات شيري موديل 2024

وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية قائمة أسعار سيارات شيري موديل 2024 الصادرة عن مجموعة جي بي غبور أوتو في شهر سبتمبر.

أسعار سيارات شيري أريزو 5 موديل 2024

الفئة السعر الأولى "مانيوال" 435 ألف جنيه الثانية "أوتوماتيك" 530 ألف جنيه الثالثة "أوتوماتيك" 555 ألف جنيه

أسعار سيارات شيري تيجو 3 موديل 2024

الفئة السعر تتوافر بفئة واحدة من التجهيزات 665 ألف جنيه

أسعار سيارات شيري تيجو 7 موديل 2024

الفئة السعر الأولى 775 ألف جنيه الثانية 835 ألف جنيه

أسعار شيري تيجو 8 موديل 2024

الفئة السعر comfort 5 seat 960 ألف جنيه luxury 5 seat مليون و20 ألف جنيه comfort 7 seat 980 ألف جنيه luxury 7 seat مليون و40 ألف جنيه

أسعار شيري تيجو 7 برو موديل 2024

الفئة السعر الأولى مليون جنيه الثانية مليون و100 ألف جنيه

أسعار شيري تيجو 8 برو موديل 2024