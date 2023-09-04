أسعار سيارات شيري موديل 2024 بعد الزيادات الجديدة
أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة شيري الصينية في مصر، عن قائمة أسعار سيارات شيري الجديدة، وشهدت قائمة أسعار سيارات شيري الصادرة عن مجموعة جي بي غبور أوتو، زيادة في أسعار سيارات شيري موديل 2024 المجمعة محلياً "أريزو 5، وتيجو3، وتيجو7"، وثبات سعر السيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 المجمعة محلياً والتي طرحتها مجموعة جي بي غبور أوتو قبل أيام قليلة، فضلاً عن طرح موديل 2024 للسيارتين "تيجو 7 برو المستوردة"، و"تيجو 8 برو المستوردة".
وباتت أسعار سيارات شيري موديل 2024 بعد الزيادات الجديدة التي شهدتها القائمة الصادرة عن مجموعة جي بي غبور أوتو، تبدأ من 485 ألف جنيه للسيارة شيري أريزو 5 موديل 2024 المجمعة محلياً والتي تتوافر بـ 3 فئات من التجهيزات، الأولى مانيوال، والفئتين الثانية والثالثة أوتوماتيك، وجميعها مزودة بمحرك مكون من 4 أسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 114 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 141 نيوتن/ متر.
أسعار سيارات شيري موديل 2024
وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية قائمة أسعار سيارات شيري موديل 2024 الصادرة عن مجموعة جي بي غبور أوتو في شهر سبتمبر.
أسعار سيارات شيري أريزو 5 موديل 2024
|الفئة
|السعر
|الأولى "مانيوال"
|435 ألف جنيه
|الثانية "أوتوماتيك"
|530 ألف جنيه
|الثالثة "أوتوماتيك"
|555 ألف جنيه
أسعار سيارات شيري تيجو 3 موديل 2024
|الفئة
|السعر
|تتوافر بفئة واحدة من التجهيزات
|665 ألف جنيه
أسعار سيارات شيري تيجو 7 موديل 2024
|الفئة
|السعر
|الأولى
|775 ألف جنيه
|الثانية
|835 ألف جنيه
أسعار شيري تيجو 8 موديل 2024
|الفئة
|السعر
|comfort 5 seat
|960 ألف جنيه
|luxury 5 seat
|مليون و20 ألف جنيه
|comfort 7 seat
|980 ألف جنيه
|luxury 7 seat
|مليون و40 ألف جنيه
أسعار شيري تيجو 7 برو موديل 2024
|الفئة
|السعر
|الأولى
|مليون جنيه
|الثانية
|مليون و100 ألف جنيه
أسعار شيري تيجو 8 برو موديل 2024
|الفئة
|السعر
|الأولى
|مليون و225 ألف جنيه
|الثانية
|مليون و300 ألف جنيه
|الثالثة
|مليون و375 ألف جنيه