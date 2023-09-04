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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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علي الدين هلال: الحوار الوطني تجربة فريدة لإحداث انطلاقة اقتصادية (فيديو)

علي الدين هلال، أستاذ
علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية

قال الدكتور عليّ الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية، إن الحوار الوطني تجربة فريدة في إدارة الحوار السياسي بين الأحزاب السياسية، مشيرًا إلى أن الحوار السياسي  أوجد المساحة والمكان لكي تجلس النخب السياسية مع بعضها البعض للحديث بلغة حضارية. 

وتابع "هلال"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الاثنين، أن الحوار الوطني استطاع تحديد المساحات المشتركة وجوانب الاتفاق بين القوى السياسية، وهي ليست قليلة مثلما يعتقد البعض. 

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ولفت إلى أن الحوار الوطني استطاع أن يتوصل إلى اقتراحات لإصدار قوانين جديدة مثل مفوضية التميز، وقوانين الأحزاب، خلاف تحديد مجالات الاختلاف. 

وأشار إلى أن المواطن يريد أحداث انفراجه اقتصادية، من خلال خفض الأسعار، والحوار الوطني هدفه التوافق السياسي بما يمهد لإحداث انطلاق اقتصادي.

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