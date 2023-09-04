بعد تقرير الوفد.. برلمانية تطالب الحكومة بسرعة حل مشاكل مستشفى أسيوط الجامعي

تقدمت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس موجة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي حول تدني مستوى الخدمة بالمستشفيات الجامعية وخاصة مستشفى أسيوط الجامعي، وذلك بعد نشر الوفد تقرير بعنوان "مستشفيات جامعة أسيوط .. درة الصعيد تعانى من نقص الخدمات والأطباء"



وقالت النائبة سناء السعيد إن هناك شكاوى متعددة من المرضى الذين يخضعون للعمليات الجراحية ومرضى الجهاز الهضمي والكبد والتمريض والتوليد وأمراض النساء والقلب والأورام بالمستشفى.

ودعت النائبة إلى ضرورة العمل على زيادة عدد حضانات الأطفال بمستشفى أسيوط الجامعي وعدد طاقم التمريض القائم عليها، خاصة أن هناك نقص كبير في العاملين بها.

ونوهت السعيد بمعاناة المرضى بمستشفى أسيوط الجامعي بسبب قوائم الانتظار وما يترتب على ذلك من فترة انتظار طويلة لإجراء العمليات، خاصة في ظل وجود عدد كبير من القادمين إلى المستشفى، ودعا إلى ضرورة العمل على تحسين مستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين في المستشفيات الجامعية.