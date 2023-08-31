مستشفيات جامعة أسيوط .. درة الصعيد تعانى من نقص الخدمات والأطباء

تُعد جامعة أسيوط من الجامعات الرائدة في مصر والشرق الأوسط، ولكن يبدو أن المستوى الخدمي لمستشفياتها يعاني من تراجع واضح، إذ يعاني المرضى وأفراد العائلات من الخدمة الصحية غير المرضية والتأخير في تقديم العلاج.

تُعد المستشفيات أحد أهم المؤسسات الصحية التي يعتمد عليها الناس في تلبية احتياجاتهم الطبية، وتوفير الرعاية والدعم للمرضى، لكن في المستشفيات التابعة لجامعة أسيوط، يعاني المرضى من نقص في الأطباء والممرضين والمعدات الطبية الأساسية.

ويزداد تدني مستوى الخدمة في المستشفيات الجامعية في مصر، وخاصة في مستشفيات جامعة أسيوط، فهناك شكوى دائمة من المرضى الذين يتعرضون لإجراء عمليات جراحية ومرضى الجهاز الهضمي، والكبد وقسم الحضانات والنساء والتوليد وأمراض القلب والأورام.



تكدس المرضي في مستشفي اسيوط الجامعي



وهناك معاناة كبيرة للمرضى بمستشفى أسيوط الجامعي بسبب مشكلة قوائم الانتظار والمعاناة الناتجة عنها أثناء العمليات عن فترة الانتظار الطويلة أثناء العمليات، خاصة في ظل وجود عدد كبير من المترددين على المستشفى وكذلك تعاني مستشفيات أسيوط الجامعية من نقص بارز في عدد الحضانات وطاقم التمريض المتاح، وهذا يعود جزئيا إلى النقص العام في عدد العاملين في مجال التمريض، تواجه المستشفيات صعوبات كبيرة في استيعاب عدد كبير من المرضى، وخاصة في مستشفى أسيوط الجامعي.

وفي العديد من الحالات، يتعرض المرضى لتأخير غير مقبول في تقديم الرعاية الطبية، مما يؤدي إلى تفاقم حالاتهم الصحية، تكشف شكاوى المرضى وأفراد العائلة عن عدم احترام مواعيد العيادات والتأخر في تسليم الأدوية والنتائج التحاليل الطبية.

وفي ضوء هذه المشكلة المتفاقمة، فإنه من الضروري أن تتدخل الجهات المعنية لتحسين وتطوير المستوى الخدمي في مستشفيات جامعة أسيوط، بالإضافة إلى زيادة عدد الأطباء والممرضين المؤهلين، يجب توفير المعدات الطبية الحديثة والتحديثية لضمان الرعاية الصحية المناسبة.

كما تستدعي هذه الأوضاع تقييم الحالة الحالية للمستشفيات الجامعية ومراجعة مستوى مطابقتها للمعايير المعترف بها، وبالنظر إلى توفر الموارد والخبرات والدور الرائد الذي تلعبه الجامعات في مختلف المحافظات، يعد هذا أمراً ضروريا، وقد تم اتخاذ إجراءات جادة مؤخرا لرفع كفاءة المستشفيات الجامعية وتحسين خدماتها.

وعلاوة على ذلك، يجب تسهيل وتحسين تجربة المرضى وذويهم في المستشفيات، من خلال تقليل وقت الانتظار وتحسين نظام المواعيد، ينبغي تسهيل إجراءات الاستلام والتسجيل وتقديم المعلومات بشكل شفاف وصحيح للمرضى.

مستشفى



وفي هذا السياق، يجب على وزارة التعليم العالي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحسين مستوى الرعاية الصحية والعلاج التي تقدمها المستشفيات الجامعية عامة، ولتحسين خدمات مستشفى أسيوط الجامعي على وجه الخصوص.

من جهة أخرى، قدم الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، برنامج التقييم الذاتي للمنشآت الصحية، وهو أداة مجانية تقدمها الهيئة لمختلف المنشآت الصحية، بالإضافة إلى خدمات الدعم الفني، وهذا البرنامج يمكن توفيره للعديد من المستشفيات الجامعية، خاصة تلك التي انضمت إلى مشروع التأمين الصحي الشامل، وأيضاً لتلك التي تستعد للانضمام إلى النظام، وهذا يساهم في تقييم الحالة الحالية وتحديد سبل التطوير في المستقبل، ستتضمن هذه الخطة أيضاً تأهيل المستشفيات التعليمية للحصول على الاعتماد المطلوب.

تحتاج المستشفيات الجامعية في مصر، وبشكل خاص مستشفى أسيوط الجامعي، إلى خطوات فورية لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى. سيكون من الضروري وضع خطة شاملة تركز على زيادة عدد الحضانات وتوفير المزيد من طواقم التمريض المؤهلة.

كما يجب تحسين عملية التنظيم وإدارة قوائم الانتظار وتقليل فترات الانتظار الطويلة، هذه الخطوات ستساعد في تعزيز رضا المرضى وضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة في المستشفيات الجامعية وخاصة في مستشفى أسيوط الجامعي.

في النهاية، يجب أن تعمل جامعة أسيوط والجهات الصحية المعنية على معالجة هذه المشكلة الخطيرة وتحسين مستوى الخدمة الصحية في مستشفياتها، كما يجب أن يتم توفير الموارد اللازمة والاهتمام الكافي من قبل الجهات المعنية لضمان حق الجميع في الرعاية الصحية الجيدة والمستدامة.