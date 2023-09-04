التضخم في مصر مستورد وجزء من التفاعلات المالية العنيفة بالعالم

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ الهيكل العام لأجندة الحوار الوطني وقع بعد الاجتماعات الأولى لمجلس الأمناء، أي في النصف الثاني من العام الماضي في ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وغيرها من المتغيرات والتداعيات العالمية والإقليمية.

وأضاف "فرحات"، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز": "مجلس الأمناء وهو يضع أجندة الحوار الوطنى أخذ في اعتباره تداعيات ما فرضته لك هذه التحولات على الواقع في مصر، لأنها جزء من العالم".

تضخم مستورد

وتابع مدير مركز الأهرام للدراسات وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنّ التضخم في مصر مُستورد كجزء من الأزمة والتفاعلات المالية العنيفة في العالم، وكل ذلك كان جزءً من صناعة أجندة الحوار الوطني.

وأكد، أنّ مخرجات الحوار الوطني تُزيد قدرة الوطن والمجتمع والاقتصاد الوطني في التعامل مع كل هذه التحولات، مشددًا على أن الوطن سيختلف بعد الحوار الوطني عما قبله، فتوصيات المرحلة الأولى تناقش التفاصيل الأمور المهمة التي تكلست في الواقع الاجتماعي والثقافي في مصر مثل الوصاية، فقد اكتشفنا وجود نصوص قانونية لا علاقة لها بالواقع.