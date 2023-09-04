أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن مشكلة تذبذب التيار ممكن تخلي أجهزة البيت تنهار، وتحتاج تصلحها، أو تدور على قطع الغيار، وعشان تتجنبها وتحافظ على أجهزتك من التلف والدمار.



أسباب تذبذب التيار الكهربائي:



أولًا: أحمال كهربائية زائدة:



تعتبر الأجهزة الأكثر سحبًا للتيار الكهربائي مثل التكييف، الفرن الكهربائي، المكواة، والدفاية الكهربائية من أحد أسباب تذبذب التيار في المنزل في حالة استخدام أكثر من جهاز في آن واحد على نفس الدائرة الكهربائية.



فإذا كانت الأضواء لديك تخفت عندما تقوم بتشغيل جهاز معين، مثل مجفف الشعر أو التكييف، فتحقق أولًا ما إذا كانت تلك الأضواء موصولة على نفس الدائرة الموصول عليها الجهاز من خلال فحص القاطع الكهربائي المشترك، عندها تكون بحاجة لفصل الدوائر الكهربائية وعمل دائرة كهربائية خاصة لكل مجموعة على حدة.



بحال كانت الإضاءة تخفت والكهرباء ترتعش عند تشغيل أي جهاز منزلي، فقد تكون بحاجة للاستعانة بالمتخصص الكهربائي لفحص جميع الدوائر الكهربائية ومدى تحمل التوصيلات الكهربائية للأجهزة المنزلية المختلفة.