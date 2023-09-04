الإثنين 04/سبتمبر/2023 - 09:17 م 9/4/2023 9:17:39 PM

نجحت محافظة الإسكندرية فى توفير سبل الراحة للمصطافين هذا الصيف الذى قرب على الانتهاء من خلال خطط ودراسات وضعها اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مع الدكتور محمد عبدالرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والشواطئ، الذى نجح هو الآخر فى أول اختبار له بعد تعيينه بموسم الصيف. ولا أخفى على أحد أن المحافظ كان يراقب حركة المصطافين أولاً بأول للعمل على راحتهم، وفى نفس الوقت كان يحاسب مستغلى الشواطئ على اختراقهم للائحة والتعليمات، وقام بالفعل الدكتور محمد عبدالرازق بتحرير عدة محاضر وغرامات كبيرة على المستغلين المخالفين للتعليمات. لأن الشغل الشاغل للمحافظ طوال فترة الصيف هو راحة المصيفين القادمين من المحافظات الأخرى وكذلك سكان محافظة الإسكندرية وهو دائماً يردد مقولة «نحن نرحب بجميع المصطافين حتى لو زاد عددهم عن سكان الإسكندرية» وكان دائماً يزور بنفسه المصطافين بالشواطئ ويسألهم عن معاملات مستغلى الشواطئ وفى نفس الوقت تقدم المحافظة بالتشديد على رؤساء الأحياء باستمرار تكثيف الحملات المكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق وإزالة الإشعالات المرورية بسبب الزيادة فى أعداد سيارات المصطافين. وتنفيذاً للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» انتهت المحافظة من 22 مشروعاً ما بين إنشاءات جديدة وتوسعات فى 16 مدرسة بقرى حياة كريمة بمنطقة برج العرب القديمة وقرى بهيج وأبوصير والغربانيات. ويتابع اللواء طه زهير، رئيس مدينة برج العرب، المشروع بنفسه طوال الفترات الماضية. بالإضافة إلى إزالة الإشغالات وجميع صور التعديات على أملاك الدولة وأعمال البناء المخالف فى منطقة برج العرب التى قام المحافظ بزيارتها عدة مرات خلال شهر أغسطس بالتنسيق مع اللواء طه زهير. وفى نفس الوقت يتابع المحافظ فعاليات مشروع المكتبة المتنقلة ببشائر الخير 1 و2 التى تنفذ مع صندوق مكتبات مصر العامة وقصور الثقافة التى ستستمر فعاليتها حتى 5 سبتمبر الحالى بهدف تحقيق العدالة الثقافية وبناء الإنسان. الجدير بالذكر أن المحافظة تشجع مشروعات الشباب ضمن مبادرة «مشروعك» وتم الانتهاء من تنفيذ 1056 مشروعاً ضمن مبادرة المشروع القومى للتنمية البشرية والمحلية بتكلفة 137 مليوناً تقريباً. وتم توفير 2724 فرصة عمل للشباب.

حقيقة الإسكندرية هذا الصيف حاجة ثانية.