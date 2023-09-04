عاجل
أحمد موسى: ما يحدث في سيناء غير مسبوق.. السيسي نفذ كل وعوده (فيديو) قطاع الأعمال يزف بشرى عن حل أزمة السجائر (فيديو)
الإثنين 04 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

قنوات حرية التعبير متوفرة.. عماد حسين يطالب بالحساب العسير للمتطاولين

الكاتب الصحفي عماد
الكاتب الصحفي عماد الدين حسين

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس الشيوخ، إنه لا بد من الحساب العسير لكل من يرتكب جريمة في ظل توفير القنوات الأساسية لحرية التعبير والطريقة الصحيحة.

وأضاف، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز": "يجب ضمان مناخ من الحريات في إطار القانون، وعندما يحدث ذلك، فإننا نقطع الطريق على من يرتكب الجريمة، وعندما يتم حبسه أو فرض غرامة كبيرة عليه، فإن القواعد ستكون واضحة".

txt

الحوار الوطني يوصي بإضافة حقيبة وزارية لإدارة ملف حساس في الدولة

txt

عماد حسين: الحوار الوطني حطم أسطورة دولة الصوت الواحد وأعاد إنتاج السياسة

أمية سياسية

وتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس الشيوخ: "هناك أمية سياسية موجودة بين عدد كبير ممن يقولون إنهم متخصصون، كان هناك متخصص يقول آراء اقتصادية ليست بآراء، وحتى هذه اللحظة يتم إعادة استنساخ هذا الكلام والقول به على اعتبار أنه حقائق، ويجب التوعية بأن هذا الكلام ليس بصحيح".

وأكمل: "في الجلسة الأخيرة الخاصة بالديون، قال شخص يُفترض أنه متخصص إن هناك 509 مليارات جنيه مصري يمكن أن تحصل الدولة عليها غدا لحل بعض المشكلات، ولكن الرد، أن هذا المبلغ يمثل منازعات دفترية بين جهات حكومية وليست أموالًا ضائعة على الدولة، وهذا الأمر ناتج من الأمية الرقمية".

مواد متعلقة

40 صفحة.. أحمد الطاهري يدعو لقراءة توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني

الحوار الوطني.. محمود فوزي: الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تلتزم بالقانون

الحوار الوطني.. النائب محمود القط يقترح إطلاق حملة إعلامية للتوعية بقوانين نشر الأخبار الكاذبة

الحوار الوطني.. شريهان القشاوي تقترح دمج الأحزاب السياسية لعشرة أحزاب سياسية بحد أقصى

الحوار الوطني.. مصر أكتوبر يطالب باستحداث مفوضية شؤون الأحزاب

الحوار الوطني.. د. ياسر الهضيبي: تمويل الأحزاب يجب على أساس عدد المقاعد له في المجالس النيابية

الحوار الوطني.. رئيس حقوق إنسان النواب: على المؤسسات التشريعية والتنفيذية دعم حرية الرأي والتعبير
الجريدة الورقية