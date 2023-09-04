تواصل فعاليات مشروع التنور المجتمعي بجامعة الفيوم

عقدت جامعة الفيوم، اجتماعا لمنسقي مشروع التنور المجتمعي الدوري للعام الجامعي برئاسةالدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة آمال ربيع، مدير المشروع، وبحضور منسقي كلية التربية وكلية التربية النوعية وكلية الخدمة الاجتماعية وكلية دار العلوم وكلية التربيةالرياضية وكلية الآداب وكلية التربية للطفولة المبكرة وكلية الآثار وكلية السياحة والفنادق، وذلك اليوم الإثنين.

استهل الدكتور عاصم العيسوي الاجتماع بعرض ما حققته جامعة الفيوم من انجازات؛ حيث وصل عدد المتحررين من الأمية 19610 أفراد من أبناء محافظة الفيوم وقد تمت مناقشة العديد من الموضوعات منها الخطة التنفيذية للعام الدراسي الجديد، والعدد المستهدف لمحو أميتهم موزعة على المراكز بمحافظة الفيوم، والبيان الإحصائي لعدد الفصول المفتوحة والدراسين وموقف كل كلية من كليات الجامعة المشاركة، والاستعداد لدورة أكتوبر.

كما عرضت الدكتورة أمال ربيع كامل مدير موقف الكليات المشاركة من عدد الفصول المفتوحة وعدد المتعاقدين وجدول زيارات الدعم الفني والدوارات التدريبية للطلاب الجدد لإكسابهم المهارات اللازمة لتعليم الكبار.

واضافت انه ارتفعت المشاركة من 61 ناجحًا للاعوام الأكاديمية من (2020 الى 2.14) إلى 4628 ناجحا في العام الأكاديمي2021:2020 وارتفع إلى 6960 ناجحا للعام الأكاديمي 2021:2022 إلى 9591 ناجحًا للعام الأكاديمي 2023:2.22 م وذلك حسب التقارير الواردة من الهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار .

وفي نهاية الاجتماع تم عقد جلسة عصف ذهني لعرض الصعوبات وسبل حلها والرد على كافة التساؤلات من منسقي كليات الجامعة، كما قام الدكتور عاصم العيسوي بتكريم مديرة المشروع الدكتورة آمال ربيع كامل، ومنسقي الكليات للدور البناء والمساهمة الفعالة في أنشطة وفعاليات قطاع خدمة المجتمع..

اختبارات القبول ببرنامج السياحة

وقد بدأت اليوم الاثنين اختبارات القبول ببرنامج السياحة الرياضية للطلاب في جامعة الفيوم

وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حمدي نور الدين عميد كلية التربية الرياضية ، و أشرف السيد عبد المعبود عميد كلية السياحة والفنادق

جدير بالذكر أن برنامج إدارة السياحة الرياضية يعد البرنامج الأول من نوعه على مستوى الجامعات المصرية، وهو برنامج دراسي مشترك بين كلية التربية الرياضية - وكلية السياحة والفنادق بجامعة الفيوم، ويهدف إلى دمج المجال الرياضي بالمجال السياحي لإتاحة فرص أكبر للخريجين في سوق العمل بعد التخرج، وهو برنامج خاص بمصروفات بنظام الساعات المعتمدة، يحصل من خلاله الخريج على بكالوريوس (إدارة السياحة الرياضية).

ويقبل البرنامج الطلاب الحاصلين على الحد الأدنى المقرر للقبول بكلية التربية الرياضية للحاصلين على شهادة الثانوية العام الحالي 2023 والعام السابق 2022 وذلك فقًا للقواعد والضوابط الحاكمة لهذا الأمر.