ضبط 3 أطنان مانجو و14 طن ملح طعام فاسد بالبحيرة

شنت مديرية الصحة بالبحيرة وذلك عن طريق إدارة مراقبة الاغذية عده حملات تفتيشية وذلك بالتنسيق مع مكاتب مراقبة الأغذية بمراكز حوش عيسى وأبو المطامير ودمنهور والتحرير والمحمودية وشبراخيت والنوبارية، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 700 شيكارة ملح طعام بداخل معامل منتجات الألبان بإجمالى وزن 14 طن ملح طعام يستخدم فى تصنيع منتجات الألبان غير مطابق للمواصفات لإنعدام تركيز يودات البوتاسيوم بناء على تقرير المعمل الإقليمي بدمنهور .

كما تم ضبط 3 أطنان ثمار فاكهة من المانجو والفراولة والعنب فاسدة وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لتغير فى خواصها الطبيعيه بداخل ثلاجات حفظ الفاكهة ومحلات بيع العصائر .

وضبط 451 كجم عصائر ومشروبات وخل ومياه غازية منتهية الصلاحية ومغشوشة معروضة للبيع والتداول بإحدى محلات السوبر ماركت .

وضبط 555كجم أغذية مختلفة الأصناف ومتنوعة شملت ألبان معبأة ومنتجات ألبان وشيكولاته وكحك وبسكويت وطحينة وتوابل ، جميعها منتهية الصلاحيه وتم إتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين

هذا وقدأكد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، قامت بتوجيه عده ضربات لمعدومي الضمير من المتاجرين بقوت وصحة المواطنين.

والجدير بالذكر ان هذا يأتى ضمن جهود محافظه البحيرة ،حيث شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة باستمرار وتكثيف الحملات الرقابية على كافه المنشآت الغذائية للتأكد من مدى إلتزام أصحاب تلك المنشآت بالقوانين والقرارات الصحية المنظمة لها، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين