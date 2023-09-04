تعليق روسي جديد حول الاتصالات مع أمريكا بشأن تبادل السُجناء

أفاد مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، "يوري أوشاكوف"، بأن الاتصالات مع الولايات المتحدة في ما يتعلق بتبادل السجناء سوف تكون مُغلقة وسرية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الاثنين.

وأضاف لدى إجابته على سؤال حول ما إذا كانت هناك اتصالات روسية أمريكية عبر الإدارات الرئاسية، لا سيما في ما يتعلق بتبادل السجناء أنه "إذا استمرت الاتصالات مع واشنطن من خلال الإدارات الرئاسية، فإنها ستكون مغلقة.. لا أستطيع أن أقول ذلك الآن، لكن سوف تكون ذات طبيعة سرية ومغلقة".

اتصالات مُعينة بين روسيا والولايات المتحدة

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في وقت سابق، إنه لا تزال هناك اتصالات معينة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن تبادل السجناء، موضحا أنها يجب أن تجري وتتم "في صمت وهدوء تامّين".

من ناحية أخرى، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا أن طلب الدنمارك من روسيا تقليص عدد موظفي سفارتها في كوبنهاغن من 15 دبلوماسيا إلى 5 فقط هو "مظهر آخر للمواقف العدائية تجاه موسكو".

وقالت ماريا زاخاروفا "إننا نعتبر طلب السلطات الدنماركية خفض عدد الموظفين الدبلوماسيين العاملين في السفارة الروسية في كوبنهاغن من 15 إلى خمسة أشخاص بمثابة تجل آخر لمظاهر المواقف العدائية التي تتبناها القيادة الدنماركية تجاه بلدنا".

كما شدّدت زاخاروفا، بحسب بيان الخارجية الروسية، على أن موسكو "ستعمل على استخلاص الاستنتاجات اللازمة من هذا الأمر".

يُشار إلى أنه في وقت سابق من اليوم السبت 1 سبتمبر، طلبت وزارة الخارجية الدنماركية بتخفيض عدد موظفي السفارة الروسية في كوبنهاغن. ومن المحدد في هذا الإطار أن يتم الإبقاء على 5 دبلوماسيين و20 موظفا بالحد الأقصى. علما أنه يتوجب تخفيض عدد الموظفين في موعد أقصاه 29 سبتمبر الجاري.

هذا وقد قامت الحكومة الروسية في يوليو من العام الماضي، بتوسيع قائمة الدول غير الصديقة التي يتم اتخاذ الإجراءات المضادة ضدها. وتشمل: اليونان وسلوفينيا وكرواتيا وسلوفاكيا والدنمارك.