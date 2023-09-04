خاص| الأهلي يرد على أنباء رحيل ديانج إلى فنربخشة التركي

رد مصدر مطلع داخل أروقة الأهلي على الأنباء التي ترددت حول رحيل المالي أليو ديانج نجم وسط الفريق الأحمر بعد ارتباط اسمه بنادي فنربخشة التركي.

وقال المصدر لـ"بوابة الوفد" إن فنربخشة لم يتقدم بعرض رسمي، أو شفوي لضم ديانج.

وأكد أن الأهلي لم يناقش فكرة رحيل ديانج لعدم وصول رحيل لبيعه موضحًا أن اللاعب يعد أحد العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب مارسيل كولر.

وغادر ديانج معسكر الأهلي في النمسا اليوم الإثنين للحاق بمنتخب بلاده.

ويبدأ الأهلي مشواره في الموسم الجديد، بخوض مواجهة كأس السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره التنزاني مساء يوم 24 أكتوبر المقبل في القاهرة، لحساب منافسات إياب دور الـ 8 من بطولة دوري السوبر الأفريقي في نسختها الأولى بعد إعلان كاف انطلاقها بصفة رسمية تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب في تنزانيا بملعب سيمبا يوم 20 أكتوبر.

وتبلغ قيمة الجوائز المالية للبطولة المدعمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم ٧٠٠ ألف دولار مقابل المشاركة في د من دور الثمانية على أن تزيد في المراحل التالية منها لتصل إلى حصول الفريق المتوج باللقب على ٢ ونص مليون دولار، والفريق الوصيف على ٢ مليون دولار.