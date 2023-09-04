خطوات تحضير المهلبية بالبرتقال لتعزيز المناعة

تحرص الأمهات على تحضير أشهى العصائر والمثلاجات الطبيعية لتسعد أفراد أسرتها لتخفف من حرارة الطقس.

وتأتي المهلبية من المقدمة لمذاقها المفضل لدى الكبار والصغار في كثير من الأوقات مما يدفع الأمهات اللى تحضيرها من وقت لثاني.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير المهلبية بالبرتقال لتعزيز المناعة بخطوات سهلة وبسيطة.

- مقادير طبقة مهلبية الحليب :

حليب : 3 اكواب (سائل)

سكر : 4 ملاعق كبيرة

النشاء : 4 ملاعق كبيرة

ماء الزهر : 2 ملعقة كبيرة

- مقادير طبقة مهلبية البرتقال :

عصير البرتقال : 3 اكواب

النشاء : 4 ملاعق كبيرة

طريقة التحضير

لتحضير طبقة مهلبية الحليب: في قدر على النار صبي كمية الحليب.

أضيفي السكر والنشا وابدأي بالتحريك، حتى يبدأ المزيج بالغليان ويصبح كثيف القوام.

أضيفي ماء الزهر وحركي قليلاً. ثم اسكبي المزيج في أكواب التقديم، وأدخليها للثلاجة مدة ساعة.

لتحضير طبقة مهلبية البرتقال: صبي عصير البرتقال في قدر على النار، ثم أضيفي النشا، وابدأي بالتحريك حتى يتشكل لديك مزيج كثيف القوام.

أخرجي الأكواب من الثلاجة.

اسكبي مهلبية البرتقال فوق طبقة مهلبية الحليب، وأدخلي الأكواب من جديد للثلاجة مدة ساعة قبل التقديم.

زيني بحسب الرغبة.