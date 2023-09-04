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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

لمواجهة التضخم.. برلمانى يسأل الحكومة عن خطة زيادة مخصصات التموينية بالبطاقات

مجلس النواب
مجلس النواب

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب،  بسؤال للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن إعادة النظر في قيمة مخصصات الدعم التموينى في البطاقات.

وأشار النائب، إلى أنه شهدت الفترة الأخيرة، ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع التموينية مثل السكر، الزيت، والأرز وغيرها، في حين تم الابقاء على القيمة الإجمالية للدعم المخصص لكل فرد بالبطاقة التموينية "خمسون جنيها"، قائلا: وهو الأمر الذى دفع وزير التموين مؤخرا إلى إعلان رفع الأرز من مخصصات التموين في ظل ارتفاع أسعاره.

وأكد زين الدين، أن الحكومة عليها إعادة النظر في منظومة الدعم التموينى، سواء فيما يتعلق بأسعار السلع أو قيمة الدعم المخصص لكل فرد، بهدف توفير ولو جزء بسيط من احتياجات المواطن من السلع التموينية، يساعده علي مواجهة الأعباء الاقتصادية الحالية، خصوصا في ظل حالة ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار.

وشدد محمد زين الدين، على الحكومة ضرورة دراسة وبحث المقترحات التى يمكن من خلالها مواجهة تلك المشكلة بما يخفف من أعباء المواطنين البسطاء.

وتسائل عضو مجلس النواب حول ما إن كان هناك خطة لتحريك قيمة المخصصات التموينية لتتماشى مع زيادة الأسعار واتفاع معدلات التضخم بما يساعد المواطنين في مواجهة الأعباء المعيشية؟.

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