شروط القبول في كلية الشرطة.. قواعد ومعايير مهمة

على وتيرة متواصلة، تظل شروط القبول في كلية الشرطة، من أكثر المواضيع بحثًا وشيوعًا عبر محرك البحث جوجل، نظرًا لكونها محل اهتمام الكثيرين، ممن يريدون الالتحاق بالكلية.

وتتضمن شروط القبول في كلية الشرطة، الاشتراطات الآتية:

يتم قبول الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها، والثانوية الأزهرية بحد أدنى مجموع 65% للعام الحالي أو العام الماضي، وتكون مدة الدراسة في كلية الشرطة 4 سنوات.

بجانب ذلك، يتم قبول الحاصلين على ليسانس الحقوق ذكور وأناث، وبكالوريوس التربية الرياضية أناث فقط، بحد أدنى تقدير مقبول وتكون مدة الدراسة في كلية الشرطة سنتين.

وجاء في شروط القبول في كلية الشرطة، أن المؤهلات الجامعية التي تمثل احتياجًا في قطاعات وزارة الداخلية بتقدير جيد، عدا تخصص الطب البشري لهذا العام 2023 أو العامين السابقين 2021 و2022، وتكون مدة الدراسة سنة دراسية واحدة.

معايير رئيسية ضمن شروط القبول في كلية الشرطة

وتتضمن شروط القبول في كلية الشرطة للحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها والثانوية الأزهرية، ما يلي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس.

أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحريات في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة، أو موجود على قوائم الإرهابيين.

ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.

أن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن.

شروط كلية الشرطة 2023

ألا يقل طول قامته عن 170 سم.

ألا يزيد سنه في أول أكتوبر القادم عن 22 سنة ميلادية.

ضرورة استكماله شروط القبول في كلية الشرطة 2023 اللياقة الصحية والنفسية.

أن يجتاز بنجاح الكشف الطبي المتقدم، واختبارات اللياقة البدنية المقررة.

ألا يكون متزوجا أثناء قيده بالأكاديمية.

أما شروط القبول في كلية الشرطة، مرحلة ما بعد الجامعة تتمثل في التالي

ألا يقل طول القامة عن 165 سم للذكور، و170 سم للإناث.

ألا تقل درجة الإبصار عن النصف في كل من العينين، ويصرح الكشف بنظارة.

ألا يحصل المتقدم على نسبة أقل من 40% من مجموع الدرجات المقررة لاختبار اللياقة البدنية.

أن يجتاز بنجاح الكشف الطبي المتقدم الذي تجريه اللجنة الطبية المختصة.

ألا يكون قد مضى على حصوله على المؤهل الجامعي أكثر من عامين ميلاديين.

ألا يزيد السن وقت التقدم للالتحاق بالقسم على 28 عاما للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما، و30 سنة للحاصلين على درجة الماجستير و35 سنة للدكتوراه أو ما يعادلها.

كما يخضع الطالب، ضمن شروط القبول في كلية الشرطة، للاختبار النفسي بمعرفة اللجان المختصة بقطاع الخدمات الطبية (يشرف عليه أطباء نفسيون)، كما يخضع للاختبار الرياضي «اجتياز قفزة الثقة وبعض الاختبارات المهارية كالجري والوثب والبطن والعقلة، والسباحة»، واختبار القدرات الذي يشمل مجموعة من المعلومات العامة: «ثقافية – تاريخية – اجتماعية – أمنية»، ثم اختبار السمات لقياس الشخصية وتوافر السمات المطلوبة في طالب الكلية.

يخضع الطالب لكشف الهيئة، عن طريق مناظرة الطلبة والتيقن من توافر الشروط المطلوبة وترتيب الطلاب حسب المجموع؛ وذلك قبل أن يخضع للكشف الطبي المتقدم، وهو عبارة عن مجموعة من الكشوف المتقدمة (رسم مخ – مقياس سمع – موجات صوتية بطن- موجات صوتية قلب – معمل «تحاليل مخدرات وفيروسات».