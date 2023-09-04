فريق طبي يتابع سير العمل بمستشفى نجع حمادي

تفقد فريق الإشراف الطبى التابع لمديرية الصحة بقنا، متابعة سير العمل بمستشفيات المحافظة وتفقد الخدمات الطبية المقدمة بها، وذلك عقب تسلم الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بقنا مهام عمله بديوان المديرية.

حيث توجه فريق الإشراف بقيادة الدكتور محمد العديسي مدير الكلي الصناعي، ونبيل فوزي مسؤول التفتيش المالي والإداري بمديرية الصحة بمتابعة سير العمل بمستشفي نجع حمادي العام. وخلال الزيارة قام الفريق بالمرور على قسم الاستقبال، والتأكد من تواجد الفريق الطبي ومتابعة المعمل وبنوك الدم وتوافر الفصائل المختلفة والبلازما.

وأشار بدران أن الفريق استكمل جولته بالمستشفي بتفقد قسم النساء والتوليد، قسم الأطفال، الحضانات، العناية المركزة والتأكد من تقديم الخدمة الطبية بالشكل اللائق، كذا توافر الأكسجين، والأدوية والمستلزمات الطبية، والعيادات المسائية.

هذا وأكد الدكتور محمد بدران على سعيه المُضي قُدما نحو تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة والعمل على تحسين الخدمة الصحية بما يتلائم وتوجيهات معالي الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا.