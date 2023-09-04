السعودية تستعرض فنون طهيها في باريس

تشارك هيئة فنون الطهي السعودية في النسخة السادسة من مهرجان "أقورا"، الذي يقام في القرية العالمية لفنون الطهي في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 7 إلى 10 سبتمبر الجاري.

وتسعى الهيئة من خلال هذه المشاركة إلى إبراز التنوع الثقافي الكبير في ثقافة فنون الطهي السعودي، ونشرها دوليًا.

وخصصت الهيئة 4 مناطق في المهرجان، وهي:

منصة المتجر لعرض وبيع المنتجات الغذائية السعودية، مثل التمور، والكليجة، ودبس السكر.

منصة الطهي الحي لأشهر الأطباق السعودية، مثل المطبق، واللقيمات، والمندي، والقرصان، والجريش.

منطقة مشروبات الموكتيل لتقديم المشروبات بمكونات سعودية تراثية.

منطقة تقديم القهوة السعودية والتمر

وتعد هذه المشاركة الثانية لهيئة فنون الطهي في هذا المهرجان. وتعكس حرص وزارة الثقافة على تعزيز التبادل الثقافي الدولي، وإبراز التراث الثقافي الغني للمملكة.

ويذكر أن مهرجان "أقورا" واحدًا من أهم المهرجانات السنوية التي تحتفي بفنون الطهي وثقافة الطعام حول العالم.