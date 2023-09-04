تحت رئاسة المغرب ..انطلاق أعمال الدورة (160) لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين

انطلقت صباح اليوم الاثنين اجتماعات الدورة 160 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة.

وشهدت الجلسة الافتتاحية لأعمال مجلس الجامعة تسليم رئاسة الدورة، من السفير محمد مصطفى عرفي رئيس الدورة 159 ومندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية، إلى السفير أحمد التازي رئيس الدورة 160 والمندوب الدائم لدولة المغرب بالجامعة العربية.



ومن المقرر أن يبحث المندوبون الدائمون على مدى يومين البنود المدرجة على جدول أعمال دورة المجلس على مستوى وزراء الخارجية التي تبدأ أعمالها بعد غد الأربعاء وتشمل 9 بنود رئيسية.

يتصدرها بند العمل العربي المشترك والذي يشمل تقرير الأمين العام للجامعة عن نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين ( 159 ـ 160 ) إضافة إلى التقرير نصف السنوي لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات.

ويتعلق البند الثاني بقضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي ويتضمن هذا البند متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية ، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة ومتابعة تطورات الاستيطان والجدار والانتفاضة والأسرى واللاجئين والأونروا والتنمية ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني ، وتقرير وتوصيات مؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدور العربية المضيفة، وتقرير أعمال المكتب الرئيسي والمكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل بين دورتي مجلس الجامعة (159 ـ 160) والأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه العربية في الأراضي المحتلة والجولان العربي السوري المحتل.